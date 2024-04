Consumo de café em 2023 fica em 5kg por pessoa

Indicadores da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) do ano de 2023 mostram a evolução do consumo interno no Brasil. Segundo a ABIC, o ano de 2023 registrou o maior consumo per capita de café torrado desde o ano de 1990, atingindo a marca de 5,12kg. O ano de 2017, foi o segundo colocado no maior consumo, chegando a 5,10 kg per capita.

Em 1990, a marca foi de 2,71kg. Em 1995 o consumo começa a subir passa da casa dos 3kg. Em 2004, os indicadores passam dos 4kg per capita. Em 2016, o indicador atinge os 5kg e começa a variar com uma média de 4,7kg, chegando nos 5,12kg em 2023, ano também em que chegou a marca de 20,3 milhões de sacas produzidas (torrado/moído).

Ainda de acordo com a ABIC, O Brasil responde por um terço da produção mundial de café, o que o coloca como maior produtor mundial, posto que detém há mais de 150 anos.

Fundada em 12 de março de 1973, a Associação Brasileira da Indústria de Café – ABIC – representa as indústrias de torrefação e moagem de café de todo o país.

