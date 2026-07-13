Economizar na conta de luz utilizando energia solar sem instalar placas no imóvel já é uma realidade para milhares de brasileiros. A geração distribuída compartilhada tem ampliado o acesso à energia limpa ao eliminar uma das principais barreiras do modelo tradicional: o investimento inicial.

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Essa modalidade funciona de forma semelhante a um sistema de compartilhamento de energia. Em vez de produzir energia em casa, o consumidor passa a utilizar créditos gerados por fazendas solares remotas, conectadas à rede elétrica da distribuidora. Os créditos são abatidos diretamente na conta de eletricidade.

Na prática, o consumidor continua recebendo energia normalmente pela rede elétrica convencional, mas passa a ter descontos provenientes da energia gerada pela usina solar parceira. O processo é regulamentado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e pode atender residências, pequenos comércios e empresas.

Conta de luz

Na LUZ, empresa de varejo digital de energia, a economia pode chegar até 20% no valor total da cobrança para pessoas que fazem a migração. Nas áreas atendidas pela companhia em todo o país, o benefício gerado para os consumidores ultrapassou R$ 13 milhões nos últimos 12 meses.

“O modelo de geração distribuída compartilhada elimina barreiras financeiras e estruturais sem que o consumidor tenha custos com compra e instalação de placas solares. Isso permite que moradores de apartamentos, residências ou comércios e pequenas indústrias possam acessar os benefícios da energia solar”, explica Alfredo Silva, CTO da LUZ. Hoje, instalar o sistema em uma residência pode exigir investimentos da ordem de R$ 20 mil, dependendo do consumo e das características do imóvel.

Economia no dia a dia

O síndico profissional Geraldo Alonso administra mais de 10 condomínios nas cidades de Campinas, Paulínia e Valinhos, no interior de São Paulo e procurava uma alternativa para reduzir os gastos nos prédios. “Acabei encontrando o serviço da LUZ e foi muito bom, pois ele gera uma economia sem a necessidade de se fazer algo para isso. Apenas pelo fato de sermos clientes já traz uma redução nos gastos”, conta ele, que passou a indicar a modalidade de geração distribuída compartilhada para outros condomínios.

Sustentabilidade

Além do alívio financeiro no orçamento das famílias e empresas, a modalidade amplia o acesso a fontes renováveis de energia. Com essa democratização do acesso, o consumidor contribui diretamente para a redução das emissões de carbono, acelerando a transição energética brasileira, sem precisar arcar com os custos de manutenção de um sistema fotovoltaico próprio.

Sobre a LUZ

A LUZ é uma plataforma inteligente que coloca o consumidor no controle do seu consumo de energia. Pertencente ao Grupo Delta Energia, a empresa tem como missão democratizar e simplificar o acesso à energia renovável, oferecendo liberdade, transparência e segurança na gestão do consumo energético. Atende residências e pequenos comércios, por meio do modelo de geração distribuída (GD) e ligadas a baixa tensão, além de empresas e indústrias no mercado livre de energia (ACL) conectadas à média e alta tensão.

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