Receber alta do INSS deveria representar o retorno à rotina profissional e o encerramento de um período de afastamento. No entanto, para muitos trabalhadores, o processo acaba se transformando em um problema ainda maior: o benefício é encerrado pelo instituto, mas a empresa entende que o funcionário ainda não está apto para voltar ao trabalho.

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Dados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) mostram que milhões de benefícios por incapacidade temporária são concedidos anualmente no Brasil. Em parte desses casos, o encerramento do benefício acaba gerando divergências entre a avaliação do perito do INSS e o parecer do médico do trabalho da empresa, criando situações de insegurança para o trabalhador.

O resultado é uma situação conhecida como “limbo previdenciário”, em que a pessoa fica sem receber salário e sem acesso ao benefício previdenciário.

Segundo a advogada Dra. Marina Aguayo, especialista em Direito e Processo do Trabalho, Mediação e Carreira, esse cenário costuma gerar dúvidas e preocupação, principalmente porque o trabalhador acredita que, após a alta previdenciária, poderá retomar suas atividades normalmente.

“O empregado recebe a informação de que está apto pelo INSS e procura a empresa para retornar ao trabalho. Quando o médico ocupacional entende que ele ainda não possui condições para exercer suas funções, surge um impasse que pode deixar o trabalhador sem renda e sem saber como agir”, explica.

De acordo com a especialista, a legislação e o entendimento da Justiça do Trabalho vêm reconhecendo que o empregado não pode ser deixado em uma situação de total desamparo em razão de divergências entre avaliações médicas. O conflito entre os laudos não deve resultar na ausência completa de proteção ao trabalhador.

Em muitos casos, a empresa precisa buscar alternativas para solucionar a situação, seja por meio da readaptação funcional, seja pela adoção de medidas que permitam a regularização do vínculo enquanto a condição de saúde do empregado é reavaliada.

“A responsabilidade pela solução desse impasse não pode ser transferida integralmente ao trabalhador. Ele não pode ser penalizado porque o médico da empresa e o perito do INSS chegaram a conclusões diferentes sobre sua capacidade laboral”, afirma Dra.Marina.

Além dos impactos financeiros, o limbo previdenciário costuma trazer consequências emocionais importantes. A incerteza sobre a continuidade da renda e a insegurança em relação ao futuro profissional podem agravar o quadro de pessoas que já enfrentam problemas de saúde ou estão em processo de recuperação.

Por isso, a orientação é que o trabalhador mantenha toda a documentação médica organizada, registre formalmente as comunicações realizadas com a empresa e procure orientação jurídica especializada assim que perceber que está nessa situação. A análise individual do caso é fundamental para identificar quais medidas podem ser adotadas.

INSS e orientação final

“O mais importante é que o trabalhador saiba que não está sem proteção jurídica. Existem caminhos legais para enfrentar esse problema e garantir a preservação dos seus direitos. Quanto mais cedo houver orientação adequada, maiores são as chances de evitar prejuízos financeiros e profissionais”, conclui.

Fonte: Dra. Marina Aguayo – Advogada especialista em Direito e Processo do Trabalho, Mediação e Carreira.

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