Corá filia-se ao PL com a presença de Zambelli

O Vereador Corá oficializou, nesta quarta-feira (03), sua filiação ao Partido Liberal (PL) em um ato realizado na sede estadual do partido, em São Paulo.

Corá, eleito em 2020 pelo Patriota, deixa o partido no período permitido por lei e se une ao PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, que irá apoiar a candidatura à reeleição do atual prefeito Rafael Piovezan. A filiação contou com a presença da Deputada Carla Zambelli.

Corá reforça que continuará defendendo a bandeira “valores da família” e continuará atuando na área da saúde. Segundo ele, a deputada Zambelli é a que o ajuda com emendas para Santa Bárbara.

“Esta mudança representa uma nova fase na minha trajetória política, estou me alinhando com um partido que compartilha dos meus valores e objetivos”, disse o vereador.

Leia + sobre política regional