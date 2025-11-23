O Coral Vozes Especiais, formado por integrantes do Instituto Pernas da Alegria, realizou uma apresentação emocionante que parou o shopping e tocou profundamente o público.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

A noite desta sexta-feira, 21 de novembro, ficará na memória de quem passou pela praça de alimentação do Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste.

Com vozes cheias de sensibilidade, verdade e força, o coral apresentou, belíssimas músicas, que ecoaram pelo espaço, chamando a atenção de famílias, crianças, jovens e idosos. Muitos se aproximaram, filmaram, cantaram junto e se emocionaram com o clima de união e inclusão que tomou conta do local.

Coral vozes e presépio vivo

Um dos momentos mais marcantes da noite foi a apresentação do presépio vivo, encenado por pessoas com deficiência. A representação, feita com delicadeza e significado, reforçou o espírito natalino e mostrou, mais uma vez, que a arte é um espaço onde todos têm lugar e protagonismo.

Além das apresentações, o evento também marcou o lançamento do Calendário 2026 do Instituto Pernas da Alegria, patrocinado pela Papirus pelo terceiro ano consecutivo — um trabalho que celebra histórias inspiradoras e fortalece a missão de promover inclusão e visibilidade para pessoas com deficiência.

O público presente respondeu com aplausos calorosos, sorrisos e lágrimas emocionadas, transformando a noite em um grande encontro de afeto, fé e representatividade.

O Instituto Pernas da Alegria agradece a todos que prestigiaram esse momento tão especial.

Leia Mais notícias da cidade e região