A chegada da Black Friday marca a penúltima etapa das grandes ações focadas no varejo para o ano. E as projeções para 2025 são otimistas. Segundo a Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (ABIACOM – antiga ABComm), o e-commerce brasileiro deve faturar R$ 13,24 bilhões durante este período, o que representa um aumento de quase 15% em relação ao ano passado e marca uma trajetória de seis anos consecutivos de crescimento.

As projeções otimistas se sustentam também pelo volume de transações. Para o ano, o comércio eletrônico deve registrar cerca de 16 milhões de pedidos, um avanço de aproximadamente 5%. Já o ticket médio receberá um incremento de 9,5% (R$ 808,5), conforme dados da Associação.

Segundo Eduardo Esparza, VP General Manager da Tenerity Ibéria e LATAM, companhia líder internacional de engajamento que aumenta o valor do relacionamento entre as empresas e seus clientes, “os números mostram que o consumidor está mais confiante em realizar compras online. Além disso, a data deixou de ser um evento isolado e se tornou um movimento estratégico de antecipação para o Natal. Por isso, está é uma excelente oportunidade para o varejo enxergar a Black Friday como o ponto de partida para as compras de fim de ano”.



Comportamento do consumidor brasileiro na Black Friday

De acordo com o estudo “A Black Além do Preço”, da MindMiners, o desconto real e a oportunidade de compra continuam sendo os principais motivadores dos consumidores.

O documento revela que 57% dos entrevistados foram convencidos por ofertas atrativas e realizaram compras não planejadas em novembro do ano passado. Esse comportamento confirma que, embora a pesquisa e a comparação de preços sejam intensas, a oferta genuína combinada à credibilidade da marca são determinantes para o cliente efetivar a compra.

Dados da Neotrust mostram que a Black Friday 2024 foi marcada pelo destaque de categorias de alto valor, como Eletrodomésticos, Eletrônicos e Telefonia, itens tipicamente procurados para a renovação da casa ou antecipação de presentes de Natal. A tendência deve se manter em 2025, com essas categorias respondendo novamente por mais de um terço (33%+) do total movimentado.

No entanto, a principal tendência é a diversificação da cesta de compras digitais: setores ligados a Esporte & Lazer, Automotivo e Beleza & Perfumaria devem registrar os maiores avanços proporcionais ao longo do ano. O setor de Saúde, em especial, segue como um dos principais impulsionadores do e-commerce, acumulando crescimento de 72% no acumulado até setembro. Esse desempenho confirma o fortalecimento do setor farmacêutico no comércio online e indica uma compra cada vez mais orientada ao bem-estar e à rotina.

Em relação aos canais de compra, o consumidor consolida o modelo híbrido: a preferência pelas lojas online (47%) está praticamente empatada com a das lojas físicas (46%).

