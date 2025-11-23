O LinkedIn deixou de ser apenas um currículo online para se tornar uma das principais vitrines profissionais do mundo. Segundo Claudio Matos, fundador da Kultivi, maior plataforma de ensino gratuito do Brasil, o uso estratégico da rede é essencial para quem busca se destacar, construir autoridade e conquistar novas oportunidades no mercado de trabalho especialmente neste fim de ano, quando muitas empresas planejam contratações para o início de 2026.

Com mais de 75 milhões de usuários no Brasil, o LinkedIn já representa mais de 60% da força de trabalho nacional, consolidando o país como o terceiro maior mercado da plataforma, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia.

“Os recrutadores acessam perfis antes mesmo de abrir entrevistas. Um perfil completo, atualizado e bem estruturado aumenta consideravelmente as chances de ser encontrado”, afirma Matos. Ele reforça que a rede também é um canal eficaz para freelancers, consultores e empreendedores interessados em expandir seus negócios e fortalecer a presença digital.

Para aproveitar todo esse potencial, Claudio Matos destaca alguns passos fundamentais. O primeiro é construir um perfil campeão, com foto profissional, título estratégico e resumo envolvente. “Um perfil incompleto transmite descuido. Já um perfil otimizado, com palavras-chave corretas e conquistas bem descritas, atrai mais visualizações e desperta o interesse dos recrutadores”, afirma.

O segundo passo é produzir conteúdo de valor. Publicações frequentes como artigos, posts curtos ou vídeos, que ajudam a aumentar a visibilidade e demonstrar atualização constante. Em seguida, vem o networking inteligente: conectar-se a pessoas certas, interagir de forma genuína e participar de grupos relevantes amplia a rede de contatos e abre novas portas.

Outro ponto essencial é o uso estratégico de palavras-chave. “O algoritmo do LinkedIn funciona como o do Google. Se o recrutador busca ‘gestor de projetos ágeis’, mas o profissional não menciona esse termo, o perfil simplesmente não aparece”, explica Matos.

Entre os desafios do cenário atual, Matos destaca o desalinhamento entre habilidades e demandas das empresas, apontado por 69% dos recrutadores. Para lidar com isso, as organizações têm focado cada vez mais em competências e soft skills, reduzindo o peso de diplomas e experiências anteriores. A Inteligência Artificial (IA) deve reforçar essa tendência, com novas ferramentas voltadas para melhorar o match entre candidatos e vagas e otimizar a experiência dos usuários na plataforma.

O início do ano também é apontado como um dos melhores períodos para buscar emprego no Brasil, já que grandes empresas costumam abrir novas vagas após a virada do ano e a renovação de orçamentos. Setores como Serviços, Construção e Indústria devem liderar as contratações.

“Manter o perfil atualizado, seguir empresas e configurar alertas de vagas são atitudes simples, mas poderosas. O LinkedIn recompensa quem é constante. Não basta criar o perfil e esperar, é preciso manter presença ativa e intencional”, conclui Matos.

Como o brasileiro usa o LinkedIn

De acordo com dados recentes divulgados pela plataforma, as principais atividades dos usuários brasileiros incluem procurar vagas (54%), curtir conteúdos (46%), ler artigos (45%) e acompanhar o feed (44%).

O crescimento é impulsionado pela Geração Z, que já representa 40% dos novos membros, com forte presença em áreas como saúde, varejo e atendimento ao consumidor, e pela entrada de profissionais de linha de frente — como enfermeiros, mecânicos e atendentes —, cuja participação cresceu 112% em um ano e hoje representa 47% dos usuários.

Mais da metade da base de membros está fora do eixo Rio–São Paulo, mostrando a expansão do LinkedIn para todas as regiões do país.

Curso de recolocação profissional gratuito

O curso “Recolocação Profissional: Recoloque-se”, da Kultivi, reúne 6 aulas práticas para quem busca recolocação, promoção, transição de carreira ou primeiro emprego. O conteúdo gratuito aborda currículo, LinkedIn, networking, busca de vagas e preparação para entrevistas. O acesso é gratuito e vitalício, com certificado e materiais complementares. A formação é ministrada por Raquel Roque, consultora de RH com 9 anos de experiência e especialista em Gestão Estratégica de Pessoas.

A Kultivi é uma plataforma de educação online que oferece cursos gratuitos em diversas áreas do conhecimento. Fundada com a missão de democratizar o acesso à aprendizagem, disponibiliza conteúdos atualizados, materiais de apoio e certificação sem custo, impactando milhões de estudantes em todo o Brasil. Atualmente, a instituição conta com mais de 5 milhões de alunos ativos.

