O Pix já era dominante nas transações para apostas on-line, fosse em esportes ou jogos de cassino, antes mesmo da regularização total do mercado. Hoje, tendo se tornado um dos poucos métodos aprovados pelo Ministério da Fazenda para depósitos e saques nessas modalidades, ele reina absoluto como escolha dos apostadores;

Sabemos que, até 2024, levantamentos feitos por empresas do ramo de pagamentos como a Pay4Fun já destacavam o Pix. Números superiores a 96% nas transações, mesmo com possibilidades como TED, cripto, cartões e até carteiras digitais, o tornavam favorito.

Desde a regularização que tomou conta a partir do primeiro dia do ano de 2025, porém, tudo mudou. Cartões de crédito, boletos e até as carteiras digitais foram eliminadas. Como resultado, quase todo site de apostas ou cassino Pix passou a ofertar apenas o Pix mesmo.

Dentre os outros métodos permitidos, sendo eles TED, cartões de débito e pré-pagos, apenas as transações bancárias (TED) ainda encontram espaço em algumas casas de apostas. Como ela perde em rapidez para o Pix, este último acaba tendo a preferência.

Estas regras da Fazenda, então, eliminaram alternativas menos seguras ou práticas para os apostadores, mas o Pix já era a escolha mais comum de quem faz apostas.

O que mudou para os apostadores: mais segurança

Especificamente tratando das modalidades de depósito e saque, a limitação dos métodos de pagamento trouxe maior proteção para jogadores e apostadores.

Sem os boletos, depósitos não podem mais ser pagos por terceiros. Do mesmo modo, cartões de crédito que permitiam apostas sem que o dinheiro estivesse em conta de fato foram eliminados.

Embora as carteiras digitais tendessem a oferecer o Pix, boa parte delas incluía taxas nas operações e serviam apenas como um intermediário desnecessário entre a casa e o apostador.

Então, para os usuários desses sites que oferecem apostas, as novas regras trouxeram mais segurança e apenas garantiram a dominância do Pix.

As mudanças para as casas de apostas com o pix

É verdade que a limitação dos métodos de pagamento significa que as casas de apostas têm menor variedade a oferecer em depósitos e saques. Porém, todos os sites legalizados seguem as mesmas regras, então isto não é, necessariamente, uma desvantagem.

Inclusive, com quase um ano de experiência prática desde a implementação completa da regularização das apostas no Brasil, não há indício de que as operações tenham sido afetadas.

De todo modo, como sabemos que o Pix já era preponderante, podemos concluir que o impacto possível não pode ser tão relevante.

Impactos nas operadoras de pagamentos

Corretoras de criptomoedas e carteiras digitais, utilizadas em apostas no passado, viram as transações para casas de apostas legalizadas serem zeradas. Sem esse tipo de transação no rol de métodos aprovados pelo governo, esses serviços tiveram que aceitar a diminuição de receita ou se reinventar, no caso das que se dedicavam a isso.

Por exemplo, nomes como Pay4Fun tiveram que se voltar para soluções B2B, em vez de contas para usuários depositarem e sacarem diretamente.

Existem casos atuantes em casas não regularizadas, que podem vir a enfrentar problemas jurídicos em algum momento, muito provavelmente por não terem conseguido se reestruturar.

O futuro que vemos para os pagamentos em apostas

É difícil imaginar que algo venha a substituir o Pix ou fazer para ele em termos de vantagens para apostadores. Apenas com ele, qualquer usuário de casa de apostas conta com características importantes, como:

Rapidez: as transações são instantâneas.

Disponibilidade: o serviço funciona 24/7, sem interrupções.

Gratuidade: não há custos no uso do Pix para usuários.

A tecnologia é impressionante e não descartamos que novidades venham a surgir, mesmo que sejam na forma de um Pix 2.0. De todo modo, não há desvantagens notáveis no uso do Pix e ele se provou uma solução segura, dentro dos preceitos de um jogo responsável, para os usuários.

Ainda que não seja obrigatório que uma casa de apostas oferte o Pix, já que TEDs são aceitáveis, nenhum serviço deixará de oferecer a melhor solução para os usuários. Já não há quem prefira esperar horas para um saque em vez de segundos.

Por isso, acreditamos que o Pix seguirá sendo a solução número 1, dentro dos limites do que a nossa imaginação consegue conceber atualmente.

Leia + sobre economia, emprego e mercado