O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se neste sábado, 22 de novembro, com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, à margem da reunião do G20 em Joanesburgo, na África do Sul.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Atendendo a convite do chanceler alemão, o presidente Lula confirmou sua viagem a Hannover, em abril do próximo ano, para participar da abertura da maior feira de tecnologia industrial do mundo, que terá o Brasil como país parceiro.

Lula faz convite

O brasileiro aproveitou a oportunidade para convidar Merz a realizar visita de Estado ao Brasil.

O líder alemão reiterou seu apoio à iniciativa brasileira de criação do Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), quando mencionou o investimento de 1 bilhão de euros no fundo lançado durante a COP30, em Belém.

Na agenda bilateral, Lula e Merz concordaram em fortalecer a relação comercial, social, cultural e tecnológica ente os dois países, lembrando os laços de proximidade desde o início da migração alemã ao Brasil ainda no século XIX.

Os dois líderes assumiram o compromisso de continuar atuando pelo fortalecimento do multilateralismo e do papel da Organização Mundial do Comércio.

Leia Mais notícias do Brasil