O Palmeiras não conseguiu passar pelo Fluminense na noite deste sábado em São Paulo e viu seu arqui rival Flamengo abrir quatro pontos de frente na liderança do Brasileirão. Os cariocas foram a 74 pontos contra 70 dos esmeraldinos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Foi o quarto jogo em seguida sem vitória do Verdão e o terceiro jogo sem conseguir marcar gols. Foram apenas 2 pontos conquistados em 12 disputados.

O jogo foi equilibrado no primeiro tempo, com o Flu tendo as chances mais perigosas.

No segundo tempo, o Fluminense continuou levando mais perigo ao gol palmeirense do que acontecia com o ataque paulista. Cannobio acertou a trave de Carlos Miguel e o tricolor carioca quase abriu o placar.

Na parte final da partida, O Palmeiras aumentou a pressão. Foram vários lances na área do goleiro Fábio, mas sem conversão em gol.

No Rio de Janeiro, o Flamengo passou fácil pelo Bragantino (fez 3 a 0) e garantiu a ponta da tabela.

Palmeiras visita o Grêmio na terça-feira

Na terça-feira, o Verdão vai a Porto Alegre tentar voltar a vencer e reduzir a vantagem que o Flamengo abriu no campeonato.

Leia + sobre esportes