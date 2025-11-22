A Sanfônica Americana cancelou a apresentação que faria nesse sábado em evento no CCL (Centro de Cultura de lazer) na região Central de Americana.

Em nota publicada nas redes sociais, a sanfônica informou que decidiu não fazer apresentação por problemas do pagamento do cachê dos artistas. E os instrumentos ficaram ‘calados’.

Nota da Sanfônica Americana:

Devido a desentendimentos com relação ao pagamento dos caches com a Produtora do evento, pela valorização de nossos músicos, NÃO faremos a apresentação de hoje, iremos calar nossos instrumentos,voz e a nossa alegria!!!

Agradecemos a compreensão de nosso público e buscamos pela valorização dos artistas locais.

A sanfônica Americana era uma das atrações do CultivArt Fest – Festival de Música de Americana aconteceu no CCL – Centro de Cultura e Lazer, com diversas outras atrações ao longo do dia.

“O festival também valoriza os talentos locais, com a participação de compositores e intérpretes de Americana apresentando obras autorais. 🥁🎤”

