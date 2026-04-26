O Corinthians abriu o placar contra o Vasco no 1o tempo no jogo na NeoQuímica Arena. O gol vai livrando o Timão da Zona de rebaixamento do Brasileirão.

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O gol saiu aos 37′ em bela jogada. Vitinho limpou no canto esquerdo, tocou para Garro que achou o lateral Matheus Bidu. Este limpou a jogada e bateu de pé direito, batendo o goleiro Léo Jardim.

Corinthians com 1 a menos

Nos minutos finais do primeiro tempo, o meia André voltou a ser expulso. O jovem de 19 anos estava no campo de ataque e fez uma falta dura contra o meio Thiago Mendes e levou cartão vermelho direto.

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