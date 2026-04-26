Aulas acontecem de maio a julho, às terças e quintas-feiras; interessados devem ter 18 anos e 5ª série do Ensino Fundamental completa

Estão abertas as inscrições para o novo curso gratuito de “Instalação de Drywall” oferecido pela Prefeitura de Nova Odessa em parceria com o Senai. As aulas serão presenciais no CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) e acontecerão de 21 de maio a 21 de julho, sempre às terças e quintas-feiras, das 13h30 às 16h30.

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O curso é mais uma ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Promoção Social para fomentar a geração de emprego e renda no município. O objetivo é capacitar os participantes para montar estruturas de paredes e tetos com o sistema de construção a seco (Drywall), seguindo normas técnicas, procedimentos de saúde e segurança, além da adoção de práticas sustentáveis.

Para participar, os interessados devem ter no mínimo 18 anos e a 5ª série do Ensino Fundamental completa. No primeiro dia de aula, o aluno deverá levar cópias do RG, CPF, comprovante de residência e comprovante de escolaridade.

Aulas em Nova Odessa

As vagas são limitadas e as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://forms.cloud.microsoft/r/6h99znE3zu

O CTVP (Centro de Treinamento e Valorização Profissional) fica na Rua Flamboyant, nº 933, no Jardim Capuava.