O Corinthians venceu o Atlético-MG na noite deste sábado em Itaquera e voltou a respirar no Brasileirão 2025.

A vitória do Timão veio com golaço de Maycon. O time mostrou consistência depois de ter sido atropelado pelo Santos no meio da semana. A volta de Depay foi vista como muito importante para dar consistência ao elenco.

O resultado afasta o alvinegro paulista do Z-4 (zona da degola). Agora o time volta à zona de classificação para Sul-Americana.

Corinthians joga no sábado

O Timão volta a jogar no próxima sábado, às 16h. O time paulista vai a Salvador encarar o Vitória, que segue em situação periclitante no torneio.

