Prefeitura de Americana convoca 49 aprovados em concurso público

A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Administração, convoca mais 49 aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. Os editais de convocação serão publicados nesta sexta-feira (17) no Diário Oficial do Município, disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Os profissionais também recebem um telegrama com as informações sobre a convocação.

O primeiro edital convoca para as funções de ajudante geral (10), auxiliar de farmácia, enfermeiro, farmacêutico, médico de família, médico ultrassonografista, motorista, motorista de ambulância, professor desportivo, salva-vidas e técnico de enfermagem (6). Os convocados devem comparecer ao Auditório Villa Americana, no Paço Municipal, no dia 24 de outubro (sexta-feira), às 9h.

O segundo edital convoca para analista em planejamento e orçamento, assistente social (2), escriturário (5), escriturário – PCD, inspetor de alunos, monitor escolar (2), PEB – educação fundamental, PEB 2 – artes, PEB 2 – ciências, PEB 1 – educação infantil, professor de creche e psicólogo. Os aprovados devem comparecer ao mesmo auditório, também no dia 24, às 13h30.

“Essa nova convocação fortalece o compromisso da Prefeitura de Americana em garantir que as vagas aprovadas em concurso público sejam preenchidas de forma ágil e transparente. É um passo importante para fortalecer os serviços municipais e atender cada vez melhor à população”, afirmou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

O Paço Municipal fica na Avenida Brasil, 85 – Centro. Mais informações pelo telefone (19) 3475-9000.

