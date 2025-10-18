Muita gente- 65%. Mesmo com o avanço de novas formas de pagamento, o cartão de crédito segue sendo escolha recorrente entre os brasileiros e aparece atrás apenas do Pix, entre os meios de pagamento usados com mais frequência no país.

O levantamento faz parte de uma pesquisa da Serasa em parceria com o instituto Opinion Box e aponta que 65% dos consumidores têm mais de um cartão de crédito na carteira.

Segundo a pesquisa, a maior parte dos respondentes (44%) afirmam ter entre dois e três cartões de crédito. Além disso, 39,6% utilizam múltiplos cartões para somar limites e ter mais flexibilidade nas compras do dia a dia – por sua vez, 34,1% apontam os diferentes benefícios como motivo para acumular mais de um cartão.



Erros dos 65% do time do Credicard

O levantamento, porém, vem acompanhado de um alerta: 43% dos entrevistados já se endividaram por ter mais de um cartão, mostrando que o uso do crédito ainda requer atenção e planejamento financeiro.

“O cartão de crédito é uma ferramenta importante de acesso ao consumo e organização financeira, desde que usado com responsabilidade. A diversidade de meios de pagamento amplia as possibilidades do consumidor, mas reforça a necessidade de entender seu próprio perfil e planejar os gastos”, destaca Camila Martins, especialista do Serasa Crédito.

O que define o meio de pagamento ideal?

Na hora de escolher como pagar, o principal fator citado é a praticidade (53,1%), seguido pelas condições de parcelamento (37,8%), descontos oferecidos (30,8%) e segurança percebida (30,5%).

“Mesmo com o avanço das soluções digitais, a decisão de compra ainda é guiada pela conveniência e pelo controle”, afirma Camila. “O brasileiro valoriza meios que facilitem o dia a dia e ofereçam vantagens concretas, como descontos e parcelamento, especialmente em um cenário de orçamento apertado”, finaliza.

