Suzano ajuda mais de 23 mil pessoas a sair da linha da pobreza em São Paulo

Companhia investiu R$ 28,6 milhões apenas em 2024 em iniciativas sociais que beneficiaram mais de 158 mil pessoas. Alguns dos projetos apoiados estão nas regiões do interior paulista

A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, contribuiu para que 23.703 pessoas saíssem da linha da pobreza no Estado de São Paulo entre 2020 e 2024. A atuação da companhia está alinhada à sua meta de contribuir com a retirada de 200 mil pessoas da linha da pobreza até 2030, por meio de iniciativas que geram trabalho e renda, fortalecem a cidadania e ampliam o acesso a serviços públicos. Na região de Limeira, Americana, Campinas e Sudoeste Paulista, mais de 9 mil pessoas saíram da linha da pobreza com o apoio dos projetos desenvolvidos pela Suzano.

Na semana em que se celebra o Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza (17/10), a empresa reforça seu compromisso com o desenvolvimento social por meio do apoio a projetos que promovem equidade, geração de renda e oportunidades para milhares de famílias brasileiras.

“A Suzano segue comprometida em contribuir para o desenvolvimento social e o combate à pobreza nas regiões onde atua, buscando sempre respeitar as particularidades de cada lugar e apoiar projetos que promovam a capacitação de pessoas, o acesso ao emprego formal e o estímulo ao empreendedorismo. Dessa forma, acreditamos que conseguiremos, enquanto inciativa privada, contribuir com a redução da desigualdade no País e os números comprovam que temos alcançado avanços significativos ano após ano. Seguiremos firmes nesse propósito, guiados por nosso direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo”, destacou André Becher, gerente de Desenvolvimento Social da Suzano.

Os projetos sociais apoiados pela Suzano estão organizados em seis frentes de atuação: Extrativismo Sustentável, Reciclagem Inclusiva, Empreendedorismo, Redes de Abastecimento Territorial, Acesso a Emprego e Cadeia de Valor Suzano.

Atuação

Em cada área de atuação, a companhia busca incentivar projetos que promovam oportunidade de geração de renda, desenvolvimento de habilidades pessoais e equidade de oportunidades para jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social com a missão de conectar pessoas a oportunidades, criando caminhos para que essas pessoas cresçam e conquistem independência por meio do trabalho.

No fortalecimento da cadeia de valor, a Suzano busca realizar a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade em conjunto com suas diversas áreas internas e fornecedores. Na comparação com 2023, a companhia aumentou em 442% o número de empresas engajadas e que contribuíram para retirar pessoas da pobreza, além de aumentar para 22,5% a contratação de pessoas em situação de vulnerabilidade social para cargos operacionais na própria companhia.

Segundo o Relatório de Sustentabilidade da Suzano, divulgado nesse ano, a companhia contribuiu para retirar mais de 45 mil pessoas da linha da pobreza somente em 2024. No acumulado desde 2020, esse número é de 97.342 pessoas que deixaram a condição de pobreza por meio dos projetos apoiados em estados como Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Ceará, Pará, São Paulo e Tocantins.

O número de novos projetos apoiados pela Suzano cresceu 91% entre 2023 e 2024, passando de 11 para 21, respectivamente. Só no interior de São Paulo, foram firmadas sete novas parcerias, totalizando R$ 6,7 milhões em investimento. Ao todo, os 62 projetos sociais apoiados pela Suzano em 2024, receberam mais de R$ 28,6 milhões de investimentos e beneficiaram 158.663 pessoas.

