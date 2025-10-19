Com juros elevados e acesso ao crédito mais restrito, o perfil do mercado imobiliário vem mudando: o aluguel cresce enquanto a casa própria recua. Segundo o IBGE , entre 2016 e 2024, a proporção de lares alugados subiu de 18,4% para 23%, enquanto a de imóveis próprios quitados diminuiu de 66,8% para 61,6%.

Além disso, dados recentes do FipeZAP, indicador do mercado imobiliário que acompanha a variação dos preços de imóveis à venda e para locação no Brasil, mostram que, no 1º semestre de 2025, o aluguel residencial valorizou 5,66 %, e acumulou 11,02 % nos últimos 12 meses.

Esse movimento amplia a base de demanda por moradias em regime de locação, sobretudo por unidades que acomodam famílias e casais em formação, e não apenas ocupantes individuais. Segundo Rafael Steinbruch, Head de Real Estate e cofundador da Yuca , gestora especializada em imóveis residenciais para locação, a escassez desses imóveis e o comportamento de mercado gera uma oportunidade clara para investidores.

“Com o aumento da taxa de juros, famílias que antes eram potenciais compradoras, hoje não conseguem mais obter financiamento. Com isso, elas passam a ser locatárias. A combinação de alta demanda e oferta limitada torna unidades de 2 quartos prontas para morar altamente ocupadas e com potencial de valorização consistente, principalmente em regiões centrais”, comenta.

Imóveis de 2 quartos

Os dados da Yuca confirmam a tendência: em Pinheiros, por exemplo, quase 90% das unidades com 2 quartos administradas pela empresa encontram-se alugadas, indicando que, com a presença de gestão profissional e localização atraente, a procura por esses apartamentos é consistente.

A plataforma de locação da Yuca funciona assim: por meio de um marketplace, a empresa proporciona liquidez aos imóveis, facilitando o aluguel de apartamentos prontos para morar em mais de 40 bairros de São Paulo, além do Rio de Janeiro e outras cidades brasileiras. Atualmente, a Yuca administra mais de 1.700 unidades em 250 edifícios.

Do ponto de vista do investidor, esse tipo de imóvel reúne vantagens operacionais e de receita que os diferenciam dos studios: atraem perfis com menor rotatividade, viabilizam contratos de médio a longo prazo, e apresentam menor sensibilidade a variações sazonais. Em contrapartida, exigem seleção criteriosa de bairro, maior atenção à planta e acabamento, e gestão profissional para manter baixa desocupação e custos operacionais controlados.

“O contexto macro favorece investidores em apartamentos de 2 quartos bem localizados. Com uma produção menor e com a possibilidade de revenda não só para outros investidores, mas também moradores finais, esse segmento se mostra uma alternativa estratégica para quem busca maior valorização e equilibrar seu portfólio imobiliário com segurança e um retorno atrativo”, reforça o cofundador da Yuca.

