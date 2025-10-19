O mundo do rock está de luto. Sam Rivers, baixista e um dos fundadores da banda norte-americana Limp Bizkit, faleceu neste sábado (18), aos 48 anos. A informação foi confirmada nas redes oficiais do grupo, que prestou uma homenagem ao músico. A causa da morte não foi divulgada.

Rivers era um dos nomes mais marcantes do nu metal, gênero que ganhou força no fim dos anos 1990 e início dos 2000, e ajudou o Limp Bizkit a alcançar fama mundial com sucessos como “Nookie”, “My Way” e “Rollin’”.

Sam Rivers e saúde frágil

O músico enfrentava há anos complicações de saúde relacionadas a uma doença hepática provocada pelo consumo excessivo de álcool. Ele chegou a passar por um transplante de fígado e se afastou temporariamente da banda entre 2015 e 2018 para tratamento.

Com sua morte, o rock perde um artista talentoso e uma das figuras mais emblemáticas da cena nu metal.

