O Corinthians bate o Cruzeiro por 1 a 0 na virada para o segundo tempo no 1o jogo da semifinal da Copa do Brasil. O gol da partida foi marcado pelo holandês Memphis.

O Timão começou com muita pressão, mesmo o jogo sendo em Belo Horizonte. Nos primeiros 10 minutos, o Corinthians foi pra cima com muita força e jogadas ensaiadas.

O Cruzeiro equilibrou a partida e criou boas chances com seus atacantes. Mas aos 21′ veio o gol alvinegro. Cruzamento na área encontrou Yuri Alberto, que cabeceou para Memphis, que ganhou a divida e praticamente entrou com a bola no gol.

Corinthians decide em casa

O jogo da volta acontece no Itaquerão, casa do Timão, no próximo domingo, a partir das 18h.

