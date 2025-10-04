O Corinthians venceu o Mirassol esse sábado e voltou a subir na tabela do Brasileirão. O primeiro gol do Timão foi marcado no primeiro tempo em cobrança de pênalti pelo capitão Maycon.
Yuri Alberto sofreu falta dentro da área, mas o VAR precisou ser chamado para ser anotada a penalidade.
O craque, que havia dado vexame na semana passada contra o Flamengo em cobrança de pênalti, preferiu deixar para outro jogador anotar.
Aos 26 do segundo tempo Yuri Alberto recebeu o cruzamento na entrada da pequena área e bateu de perna esquerda ampliando o placar para 2 a 0.
Nos acréscimos, André ainda marcou mais um e selo o placar em 3-0 pro Timão.
Corinthians sobe na tabela
Agora o Corinthians vai a 33 pontos e respira aliviado se afastando mais do Z4. O Brasileirão para por conta da data Fifa e o alvinegro volta a jogar no dia 15, em clássico com o Santos.
