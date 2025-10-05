Biorremodeladores x bioestimuladores: entenda as diferenças

Enquanto um produto vem da medicina regenerativa e atua para que as células voltem a funcionar como antes do envelhecimento, o outro estimula o colágeno por meio de uma inflamação controlada

Você sabe a diferença entre um biorremodelador e um bioestimulador? A medicina estética tem incorporado cada vez mais tecnologia em seus tratamentos, o que é uma ótima notícia para quem busca uma pele bonita. Mas, com tantas opções no mercado, é natural surgirem dúvidas sobre a função de cada substância. Apesar dos nomes parecidos, esses dois produtos agem de formas distintas e oferecem resultados diferentes.

O biorremodelador disponível no mercado brasileiro é formulado com ácido hialurônico ultrapuro, substância naturalmente presente no organismo é fundamental para manter a pele hidratada, viçosa e protegida contra o estresse oxidativo. Com o passar do tempo, porém, a produção desse componente diminui, favorecendo o aparecimento de flacidez, rugas e perda de firmeza. Segundo a dermatologista Juliana Palo, a principal vantagem do tratamento está na naturalidade dos resultados, já que “a pele reconhece o ácido hialurônico como algo próprio”.

“O biorremodeladorrador funciona como uma chave que ativa células envelhecidas para que voltem a trabalhar como jovens. Ele melhora a textura, viço e vitalidade em todas as camadas da pele, sem inflamar”, explica a dermatologista Juliana Palo.

Com mais de 1.500 estudos científicos comprovando sua eficácia, o produto já é utilizado pela medicina estética há uma década, o que reforça seu perfil de segurança. A aplicação é feita em cinco pontos específicos de cada lado do rosto e os resultados vão da hidratação e luminosidade imediata à redução de rugas finas e ganho de firmeza ao longo dos meses. O protocolo é bem definido: duas sessões com intervalo de 30 dias e, depois, manutenção semestral.

Segundo artigo publicado na revista científica italiana “Esperienze Dermatologiche”, essa tecnologia usa apenas calor para estabilizar a molécula, garantindo alta concentração e uma capacidade de espalhar-se pela pele de forma uniforme e natural.

Fornecido pela Aeskins, o biorremodelador Profhilo é atualmente o único aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Fruto de pesquisas em medicina regenerativa — uma das áreas mais avançadas da saúde — o produto é considerado, na Europa, o marco de uma nova era nos tratamentos de rejuvenescimento da pele.

Bioestimuladores

Já os bioestimuladores de colágeno seguem outra lógica. Substâncias como o ácido polilático (PLLA) e a hidroxiapatita de cálcio (CaHA) não existem naturalmente na pele, mas ao serem injetadas, desencadeia uma inflamação controlada que, durante o processo de reparo, gera novas fibras de colágeno, que dão firmeza e sustentação mais evidentes.

A curva de resposta, no entanto, pode ser mais lenta. Tanto no caso do PLLA, quanto no da CaHA, a ação depende da reação individual de cada paciente, bem como o número de sessões, e o resultado final é menos previsível.

A médica Juliana Palo destaca que não se trata de uma disputa, mas de indicações diferentes e complementares. “O Profhilo é indicado até em peles jovens, a partir dos 20 anos, por desacelerar o envelhecimento sem inflamar. Já os bioestimuladores costumam ser recomendados de acordo com o nível de flacidez da pele do paciente. Em alguns casos, um protocolo que combina os dois produtos podem apresentar resultados muito interessantes”, afirma Juliana.

A engenheira Giulia Takaoka, 30 anos, experimentou os dois caminhos. Ela buscou o Profhilo por indicação da dermatologista. “Logo percebi a pele mais calma e menos sensível, com textura de pêssego, lisinha e gostosa de tocar. Passei a usar apenas protetor solar, sem base, porque a pele parecia aquelas fotos de propaganda”, conta.

Quando testou técnicas de bioestimulação, sentiu firmeza imediata e melhora do contorno, mas também mais desconforto e tempo de recuperação. Para ela, os dois não se anulam: “O Profhilo trouxe qualidade real para a minha pele, e os bioestimuladores deram aquela sensação de rosto no lugar”. No fim, a decisão passa por alinhar expectativas na consulta.

