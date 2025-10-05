Hortolândia- Jogos da 3a rodada da 1a fase da competição organizada pela Prefeitura

O Campeonato de Futebol Amador da terceira divisão, organizado pela Prefeitura de Hortolândia terá 16 partidas disputadas neste domingo, dia 5, válidas pela terceira rodada da primeira fase da competição. O torneio é o último oficial da temporada de 2025. São 32 equipes de diferentes regiões da cidade na disputa.

Os times estão divididos em oito chaves com quatro equipes em cada grupo. Os dois melhores de cada grupo avançam para a próxima fase e continuam na disputa para o acesso à segunda divisão do torneio organizado pela Prefeitura em 2026.

No grupo A, Sintonia e Nova Alvorada são os melhores times. No grupo B, Esquadrão City e Família Esmeralda lideram. No C, Vida Loka e Águia Negra. O grupo D é liderado por PSV e Atlético Recanto.

No grupo E, Só Bola e Jardim Adelaide são os melhores. No grupo F, lideram Unidos do Ongaro e Família VP enquanto o grupo G é liderado por Bobfut e FR Minda. Já o grupo H é liderado por Novo Ângulo, seguido de União Futebol.

