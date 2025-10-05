Um homem que roubou motos no passado e estava com amigos acusados de novo ataque este sábado acabou preso por policiais militares em Santa Bárbara d’Oeste.

Os PMs detiveram neste sábado (4) o homem já conhecido nos meios policiais, suspeito de envolvimento em furtos de motocicletas e tráfico de drogas.

O Copom da PM alertou sobre o furto de uma motocicleta na Rua do Linho, informando que os homens estavam en um VW Polo preto. Uma testemunha reconheceu o autor e acionou a Polícia Militar, repassando as características do veículo e dos envolvidos.

Durante o patrulhamento, as equipes localizaram o veículo na Rua Alfeu Schmidt, no bairro Planalto do Sol II, onde três suspeitos foram abordados. No interior do carro e em uma residência vinculada a um dos detidos, os policiais encontraram porções de maconha, balança de precisão e materiais para embalar drogas.

Apesar das evidências e do reconhecimento do autor pela testemunha, os três indivíduos foram liberados após apresentação na delegacia.

Roubou em Limeira na sexta

Chama atenção o fato de que o principal suspeito, identificado como G.R.C., havia sido preso no dia anterior (03/10), na cidade de Limeira, também por furto de motocicleta — e, mais uma vez, foi colocado em liberdade.

A reincidência e a rápida liberação do suspeito geraram indignação entre os policiais, que novamente viram o indivíduo retornar às ruas em menos de 24 horas.

Após Gazeta Policial