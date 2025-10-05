O PT de Americana enviou nota ao NM afirmando que há consenso para apoiar a candidatura da vereadora Professora Juliana para prefeito da cidade em 2028. Antes ela deve disputar a eleição para deputado estadual no ano que vem.

A nota veio em resposta a postagem desta semana de análise afirmando que o partido não teria consenso em apoiá-la numa candidatura majoritária.

Ela foi colocada esta semana em uma lista com 10 nomes prefeituráveis da cidade.

Nota do PT Americana

O PT de Americana apoia a candidatura da vereadora Juliana para prefeita como apoiamos na última mas ela declinou e preferiu sair a vereadora.

Vamos ver na próxima se ela vai topar, ela tem razão, a mídia de Americana só provoca intriga entre os petistas.

O PT de Americana é o mais democrático dos partidos na cidade, tivemos eleições diretas para presidente e ela disputou, vamos construindo a unidade e quem sabe com Lula reeleito conseguimos eleger Juliana prefeita.

