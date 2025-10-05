Campanha de Multivacinação começa segunda em Santa Bárbara

Leia + sobre saúde

Santa Bárbara d’Oeste iniciará a partir de segunda-feira (6) a Campanha de Multivacinação para Atualização da Caderneta de crianças e adolescentes. Promovida pelo Ministério da Saúde, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde e prefeituras, a iniciativa será destinada à faixa etária de até menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias), de acordo com o Calendário Estadual de Vacinação.

A campanha seguirá até o dia 31 de outubro, de segunda a sexta-feira nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da lista abaixo. O Dia “D” acontece em 18 de outubro, com mais detalhes a serem divulgados em breve.

A iniciativa tem a finalidade de avaliar e atualizar a situação vacinal de crianças e adolescentes. No período da campanha, os pais e/ou responsáveis devem levar os menores às unidades com a carteira de vacinação, documento de identificação com foto e cartão SUS em mãos para que um profissional avalie quais doses precisarão ser aplicadas, tanto para eventual situação de atraso, falta ou necessidade de reforço.

No Município, as vacinas de rotina para todas as faixas etárias são disponibilizadas nas UBSs de acordo com o Calendário de Vacinação. Os horários de funcionamento das salas de vacinação devem ser consultados diretamente em cada unidade, por telefone ou pessoalmente.

Confira os locais da vacinação em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II)

Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis – Telefone: 3454.1107

• UBS do Grego/Furlan

Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan – Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

• UBS do São Fernando

Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando – Telefone: 3457.4981 / 3458.2686

• UBS do 31 de Março

Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março – Telefone: 3454.6515 / 3454.1279

• UBS do Esmeralda

Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda – Telefone: 3457.5072 / 3454.4140

• UBS do Planalto do Sol 2

Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 – Telefone: 3457.3675 / 3454.5798

• UBS Regional Zona Sul

Rua José Calixto, 100, Santa Rita – Telefone: 3454-5178 / 3463-5468

• UBS do São Francisco

Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita – Telefone: 3454.0910 / 3463.9193

• UBS do Mollon

Rua do Cobre, 850, Mollon – Telefone: 3457.5021 / 3458.6861

• UBS do Laudissi/Romano

Rua Profeta Jeremias, 140, Jardim Laudissi/Romano – Telefone: 3454.4885 / 3454.3803

• UBS da Cidade Nova

Rua do Algodão, 1.441, Cidade Nova – Telefone: 3457.4856 / 3457.8054

• UBS do Cruzeiro do Sul

Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

• Complexo Regional de Saúde do Europa

Rua Portugal, 710, Jardim Europa – Telefone: 3463.1059 / 3463.1431

• Complexo Regional de Saúde do Jardim Pérola

Rua do Couro, 725, Jardim Pérola – Telefone: 3455.0394 / 3463.1163

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP