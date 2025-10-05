O grupo feminino inspirado pelo Hip-Hop e R&B, XG, lançou o vídeo de prática de dança de “GALA”, single principal do seu primeiro álbum completo. O vídeo já está disponível no YouTube.

“GALA” foi lançada em 19 de setembro como pré-single do aguardado álbum completo do grupo, previsto para janeiro de 2026. No dia do lançamento, o XG apresentou a faixa em renomados programas musicais japoneses. As performances de dança de alto nível, que mesclam diversos estilos, rapidamente chamaram a atenção dos fãs, que passaram a pedir a divulgação de um dance practice oficial.

O vídeo recém-lançado destaca uma coreografia que incorpora elementos inspirados na moda, como movimentos de mannequin e voguing, além de momentos individuais marcantes, entre eles, o breakdance de COCONA e as acrobacias elegantes de HARVEY. Juntas, as integrantes exibem suas habilidades únicas, expressões poderosas e uma presença de palco impactante.

A música também apresentou um forte desempenho nas paradas globais. No Billboard Japan Hot 100 (anunciado em 1º de outubro), “GALA” alcançou a 11ª posição.

Já no Billboard Global Japan Songs (exceto Japão), ficou em 3º lugar, com destaque para o 1º lugar no Brasil e nos EUA, 2º em Singapura, Reino Unido, África do Sul e Malásia, 4º na França, Taiwan e Alemanha, além do 5º na Tailândia e Indonésia. Nos Estados Unidos, “GALA” estreou no Billboard Dance Digital Song Sales Chart em 10º lugar, a primeira entrada do XG nessa parada. O videoclipe oficial também figurou entre os vídeos em alta no YouTube em 21 países e regiões, incluindo EUA, Reino Unido e Japão.

Em 2 de outubro, o XG se apresentou no MDSK Music Festival, em Pequim. As próximas apresentações incluem o STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL (Guangzhou, 4 de outubro), o LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL (Luzhou, 7 de outubro), o Coca-Cola X Fes 2025 (Saitama Super Arena, 11 e 12 de outubro), o Rakuten GirlsAward 2025 AUTUMN/WINTER (Makuhari Messe, 18 de outubro), o Celebili Music Festival (Xangai, 19 de outubro) e o Spooky Halloween by Live Nation Electronic Asia (Hong Kong, 31 de outubro)

XG – “GALA”

(do 1º Álbum Completo)

Lançamento: 19 de setembro de 2025 (sexta-feira)

Tracklist:

01. GALA

02. GALA (Instrumental)

Videoclipe

https://youtu.be/8cEdndsuzSE

Vídeo de Prática de Dança

https://youtu.be/6kM5srjtXc0

Streaming / Download

https://xg.lnk.to/GALA

“GALA” é uma canção energética de passarela, impulsionada por sons futuristas e imagens visuais marcantes. Com seus tons distintos de sintetizador e batida dançante, a faixa ousa reimaginar o mundo da moda, quebrando convenções e apresentando um novo conjunto de valores através da perspectiva única do XG.

Abrindo com uma introdução dramática em escala espacial, “GALA” reúne um rap poderoso, flows bilíngues, ritmo pulsante de house e design sonoro cinemático para entregar um show único intitulado “X GALA“.

Com uma faixa orientada pela performance que mistura moda, poder e glamour, “GALA” se consolida como uma música-chave que encapsula a essência do mundo do XG.

XG

1º Álbum Completo

23.01.2026 SEXTA

Site Especial do 1º Álbum Completo do XG

https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/

O primeiro álbum completo do XG é um manifesto ousado que captura a essência mais profunda do grupo.

Livre de tendências passageiras e superficialidades, o lançamento mergulha no núcleo de sua música e identidade. Ele atravessa gêneros e épocas, tecendo uma jornada sonora sem fronteiras, sempre mantendo intacta a energia única do XG.

O álbum afirma o nascimento de um novo gênero — o X-POP, criado pelo próprio grupo. Guiado pela crença de que “música boa tem valor por si só”, o projeto representa uma jornada atemporal que transcende limites de espaço, tempo e cultura.

Mais do que um lançamento, este álbum é o reflexo mais honesto de quem o XG é neste momento e um marco poderoso para as infinitas possibilidades que virão.

Teaser do 1º Álbum Completo

https://youtu.be/AEaq6lYQdF4

XG

É um grupo feminino formado por sete integrantes – JURIN, CHISA, HINATA, HARVEY, JURIA, MAYA e COCONA – com sonoridade inspirada no Hip Hop e R&B. O nome significa “Xtraordinary Girls” (Garotas Extraordinárias), refletindo a missão do grupo de empoderar pessoas ao redor do mundo com sua música ousada e sem fronteiras.

Desde a estreia em março de 2022 com o single “Tippy Toes”, o grupo vem quebrando recordes – foi o 1º ato japonês a liderar o ranking “Hot Trending Songs Powered by Twitter” da Billboard e também o primeiro girl group japonês a estampar a capa da revista Billboard.

Com o lançamento do segundo mini-álbum, AWE, em novembro de 2024, XG entrou pela primeira vez no chart da Billboard 200. Em 2024, deu início à sua primeira turnê mundial, “XG 1st WORLD TOUR ‘The First HOWL'”, com 47 shows em 35 cidades de 18 países e regiões. O encerramento será no emblemático Tokyo Dome, em 14 maio de 2025.

Em abril de 2025, o XG também se destacou ao ser o único grupo japonês a se apresentar em um dos maiores festivais dos Estados Unidos, o Coachella, onde encerrou o palco Sahara e recebeu aclamação da mídia mundial.

