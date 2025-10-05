A Crise da água em Americana chega ao 7o dia oficial- O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informa que, na manhã deste domingo (5), os reservatórios do município contabilizam apenas 16 milhões de litros de água. O volume está muito abaixo do ideal, que seria de 36 milhões de litros, o que reforça a gravidade da escassez hídrica enfrentada pela cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Diante desse cenário, a falta de água tem sido generalizada em diferentes pontos do município, mas as regiões mais afetadas neste domingo são: Santa Maria, São Luiz, Jardim Brasil e Chácaras Letônia.

A autarquia ressalta que, no decorrer do dia, os locais com mais dificuldade no abastecimento podem mudar e também que essa avaliação das regiões mais afetadas é feita com base nos níveis de água dos reservatórios que abastecem essas regiões.

Crise da água e estado de emergência

A Prefeitura de Americana decretou, no dia 30 de setembro, estado de emergência hídrica, medida que permite a adoção de ações emergenciais como reforço no combate a vazamentos, contratação de caminhões-pipa para atendimento em áreas específicas e intensificação das campanhas de conscientização sobre o uso racional da água.

O DAE reforça que a estiagem prolongada e a baixa qualidade da água captada do Rio Piracicaba têm prejudicado o processo de tratamento, reduzindo significativamente a oferta de água para abastecimento.

A autarquia pede a colaboração da população para que adote práticas de economia e conservação da água, utilizando o recurso de maneira consciente até que a situação se normalize com a retomada das chuvas.

Leia Mais notícias da cidade e região