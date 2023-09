Corinthians campeão no futebol feminino

ao bater a Ferroviária na tarde deste domingo. O jogo na arena Itaquera marcou também o maior público da história do esporte jogado por mulheres na história do Brasil e do futebol sulamericano.

O Timão das Brabas precisou virar o placar contra as meninas do interior para garantir o 5o título nacional.

Últimos dias da exposição Rainhas de Copas, transmissão do filme LFG, Primavera no Museu e outras atividades, estão na programação de setembro

Setembro começou e o Museu do Futebol está com a agenda cheia e com uma programação voltada para todos os gostos e idades. O mês começa com o feriado de 7 de setembro e o museu estará aberto para receber os visitantes. E para quem ainda não se programou para o dia de folga, uma ideia é visitar a exposição Rainhas de Copas, que está em seus últimos dias. Localizado no Estádio do Pacaembu, o Museu é uma instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

ÚLTIMOS DIAS DA EXPOSIÇÃO RAINHAS DE COPAS

A exposição Rainhas de Copas tem atraído um número expressivo de visitantes que querem conhecer um pouco da história do futebol para mulheres em Copas do Mundo FIFA. Por conta da alta demanda, o Museu do Futebol decidiu prorrogar o período da mostra temporária: agora o público teeaté 10 de setembro para conhecer a trajetória das atletas, especialmente as da Seleção Brasileira.

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A OFICINA “ATRAVESSANDO CAMPOS: FUTEBOL E O CINEMA DE MAZZAROPI” EM TAUBATÉ

O Museu segue com sua programação itinerante levando futebol, história e muito conhecimento além da capital. Dessa vez o destino é Taubaté, no dia 21 de setembro, com a oficina “Atravessando Campos: Futebol e o Cinema de Mazzaropi”. A iniciativa é uma parceria com o Museu Mazzaropi e será uma oficina com técnicas, recursos e conceitos contidos da linguagem do cinema. As inscrições estão abertas e as vagas são limitadas a 25 pessoas. Os interessados podem se inscrever no link: https://bit.ly/3LqujO7

DOCUMENTÁRIO LFG

No sábado (9), em uma parceria com a Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, o MuseFut vai exibir gratuitamente o filme documentário ‘LFG’, que conta a história da luta das jogadoras da seleção feminina de futebol dos Estados Unidos por direitos iguais. A transmissão faz parte da programação de encerramento da exposição temporária Rainhas de Copas. Após a exibição, haverá um bate-papo sobre o tema com Lu Castro e Silvana Goellner, duas das curadoras da exposição. O filme começa a rodar às 14h30, no auditório do Museu.

ENCONTRO DE COLECIONADORES DE FIGURINHAS

O MusFut promove encontros de colecionadores dos mais diversos tipos de objetos ligados ao futebol: figurinhas, botões, camisas, chuteiras, cachecóis, mini craques, tabelas, entre outros. Neste mês vai rolar nos sábados 9,16, 23 e 30, das 9h30 às 15h30, na área externa do Museu.

