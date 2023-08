O Corinthians está nas semifinais da Sulamericana com a ajuda da trave

após eliminar o Estudiantes nos pênaltis, na noite desta terça-feira (29). Jogando em La Plata, o Timão fez uma partida muito ruim no tempo normal, quando perdeu por 1 a 0.

Contando com a ajuda da trave várias vezes, o Alvinegro resistiu e conseguiu levar a decisão para os penais. Nas cobranças, com uma defesa de Cássio e outras duas batidas desperdiçadas novamente na trave, o Timão conseguiu a classificação. Fábio Santos, Fausto Vera e Matías Rojas converteram suas cobranças.

Para a próxima fase, é certo que o duelo será entre brasileiros. O Timão aguarda a decisão entre Fortaleza e América-MG para definir quem será o próximo adversário na competição sul-americana.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o Timão com Cássio; Bruno Méndez, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon, Ruan Oliveira e Renato Augusto; Romero e Matías Rojas. Entraram no decorrer do jogo Yuri Alberto, Wesley, Giuliano e Fausto Vera. Ainda ficaram à disposição no banco de reservas: Carlos Miguel, Leo Mana, Caetano, Gustavo Silva, Matheus Bidu, Biro, Pedro e Matheus Araújo.

Primeiro tempo

No primeiro minuto de jogo, o Estudiantes saiu na frente do placar. Sosa cruzou na área, no primeiro ataque do adversário, Bruno Méndez rebateu e na sobra a bola sobrou para Mauro Méndez, que finalizou para dentro do gol. A bola ainda desviou em Lucas Veríssimo, tirando qualquer possibilidade de defesa de Cássio: 1 a 0 para os argentinos e tudo igual no placar agregado.

Após o gol, o Corinthians seguiu pressionado no campo de defesa: os argentinos retomavam a posse de bola com facilidade e pressionava o Timão. Foi um começo de partida difícil para o Alvinegro.

Aos nove minutos, Rollheiser recebeu o cruzamento dentro da área de Jorge Rodríguez e chutou de voleio, mas Cássio fez uma grande defesa.

O Timão tentou responder um minuto depois. Em cobrança de escanteio, Rojas cruzou na área e Gil cabeceou nas mãos do goleiro adversário.

O Estudiantes chegou novamente, aos 20 minutos: Mancuso recebeu na entrada da área, pelo lado direito, e chutou buscando o ângulo, a bola subiu e foi pra fora.

A equipe argentina chegou novamente, aos 29: em um cabeceio de Carrilho, Cássio ficou com a bola.

Aos 37, outro susto contra o Timão: Benedetti cabeceou na trave. Um minuto depois, outra bola na trave, desta vez em um chute de Rollheiser. A trave ajudou a salvar o Alvinegro! Aos 40, Cássio defendeu outra boa chegada dos argentinos, após chute de Rollheiser.

O árbitro deu dois minutos de acréscimo e encerrou a primeira etapa.

Foi um primeiro tempo muito ruim da equipe do Corinthians. Após tomar o gol no primeiro minuto, o Alvinegro só se defendeu e não conseguiu sair para o jogo.

Segundo tempo

O Timão voltou para o segundo tempo com duas mudanças. Saíram: Ruan Oliveira e Romero e entraram Wesley e Yuri Alberto.

Bola em jogo!

Aos sete minutos, Rollheiser arriscou de fora da área e Cássio fez uma defesa tranquila.

E a trave ajudou o Timão mais uma vez: em chute de Rollheiser, aos 12 minutos. O 10 do Estudiantes chutou mais uma vez ao gol no minuto seguinte e desta vez Cássio fez a defesa.

Aos 14 minutos, outra mudança do Corinthians: saiu Gabriel Moscardo e entrou Giuliano.

E o GIGANTE mais uma vez foi acionado aos 16 minutos: em chute de Sosa, de fora da área, Cássio espalmou.

Aos 27 minutos, inacreditavelmente a trave salvou mais uma vez o Timão. Ascacibar arriscou de muito longe e explodiu no poste!

Aos 30 minutos, o Corinthians tentou uma finalização. Yuri Alberto arriscou de longe e a bola foi pra fora.

O Corinthians mexeu novamente, aos 35 minutos: saiu Renato Augusto e entrou Fausto Vera.

O árbitro deu quatro minutos de acréscimo.

Giuliano teve uma boa oportunidade no ataque, aos 47 minutos. Ele recebeu de Yuri Alberto, girou de um lado para outro e chutou para fora.

Fim de jogo em La Plata. A decisão foi para as cobranças de penalidades.

Decisão de pênaltis

A decisão começou com a equipe do Estudiantes batendo. Na primeira rodada, Sosa foi para a bola pelos argentinos. Ele bateu e converteu. Pelo Corinthians, Fábio Santos foi o primeiro a cobrar. O camisa 6 foi para bola e também converteu, 1 a 1.

A segunda rodada começou com Rollheiser indo pra bola. O camisa 10 cobrou e CÁSSIO DEFENDEU! Pelo Corinthians, Giuliano foi o segundo a bater. Ele cobrou e o goleiro Anduljar também defendeu a cobrança, seguiu 1 a 1.

Na terceira rodada, Lollo bateu pelo Estudiantes. Ele cobrou e explodiu no travessão! Fausto Vera foi o terceiro a bater pelo Alvinegro. O argentino cobrou e converteu, colocando o Timão na frente, 2 a 1.

A quarta cobrança do Estudiantes foi de Mauro Méndez. O camisa 16 cobrou e converteu. Pelo Timão, Matías Rojas foi o responsável pelo quarto penal. O paraguaio bateu e fez! 3 a 2 para o Corinthians!

A quinta e última cobrança do Estudiantes foi de Ascacibar. Ele chutou na trave!

O Corinthians se classificou para as semifinais da CONMEBOL Sudamericana!

Próximo jogo

O Corinthians volta à campo neste domingo (3), quando enfrenta o Palmeiras, às 16h, na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão 2023.

