Corinthians deixa vitória escapar no fim contra Inter (1-1)

Em busca da reabilitação, Internacional e Corinthians empataram por 1 a 1 nesta quarta-feira (1), em jogo polêmico, no Beira-Rio, pela 26ª rodada do Brasileirão.

O resultado não foi bom para nenhum dos dois. O Timão saiu na frente do placar com Gui Negão no primeiro tempo, mas o Colorado arrancou o empate no último lance, de pênalti, com Carbonero.

O jogo ainda teve mais dois gols anulados, um para cada lado, na etapa inicial.

Com o resultado, o Internacional chegou aos 29 pontos e segue em 15º lugar, enquanto o Corinthians, agora, soma 30, em 13º.

Corinthians encara Mirassol sábado

O Colorado volta a campo no próximo sábado (4), às 18h30 (de Brasília), contra o Botafogo, no Beira-Rio, pela 27ª rodada do Brasileirão, enquanto o Timão recebe o Mirassol, no mesmo dia, às 21h, na Neo Química Arena.

