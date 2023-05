Corinthians e SPFC ficam no 1-1

Corinthians e São Paulo (SPFC) empataram em 1 a 1 neste domingo

pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena. Com esse resultado, o tabu está mantido e o Tricolor Paulista segue sem vencer o Timão em Itaquera. Os gols foram marcados por Michel Araújo e Róger Guedes, ambos no primeiro tempo.

Com a igualdade, as equipes chegaram a 17 confrontos na casa corintiana, com 10 vitórias do Corinthians e sete empates. Esse foi o quarto empate seguido entre os rivais na Neo Química Arena.

O Timão chegou a cinco pontos com o empate e se mantém na 16ª colocação do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo fica na 10ª posição, com nove unidades.

Agora, o Corinthians terá pela frente o Atlético-MG, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O confronto será nesta próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão.

O São Paulo, por sua vez, também disputará a eliminatória da copa nacional. Só que o Tricolor Paulista visitará o Sport, na quarta, às 20 horas.

