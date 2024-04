Corinthians perde 2a e segue sem marcar gol

O Corinthians voltou a perder no Campeonato Brasileiro

e segue sem anotar gols na competição. Dessa vez o Corinthians foi derrotado pelo Red Bull Bragantino pelo placar mínimo de 1 a 0.

O Timão chegou a marcar um gol, mas o lance foi anulado após a arbitragem consultar o VAR- árbitro de vídeo. Com apenas 1 ponto ganho, o alvinegro corre o risco de terminar a rodada na Zona de Rebaixamento.

O Red Bull está na outra ponta da tabela, com 2 vitórias e 7 pontos ganhos. O Massa Bruta conquistou a liderança e pode dormir nela caso o Cruzeiro não vença o Atlético pelo clássico mineiro.

O Timão volta a jogar no domingo contra o Fluminense em Itaquera.

