O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza

neste sábado (20), o conserto da subadutora que abastece a região da Vila Santa Maria. Houve um rompimento na Rua Maria Cecilia Pinheiro, no Jardim dos Pinheiros. As equipes da autarquia já localizaram o ponto de vazamento e o trabalho deverá ser concluído até o início da noite.

O DAE pede para que a população economize água, pois o rompimento da subadutora afetou o fornecimento para o Reservatório da Vila Santa Maria (CR-7), que, além do próprio bairro, também abastece o São Domingos, Jardim Paulistano, Jardim Guanabara e Jardim Novo Horizonte.

“Estamos trabalhando com o máximo de agilidade para resolver o problema o mais rápido possível. Pedimos a compreensão da população nesse momento, de modo que o abastecimento será retomado ainda na noite de hoje”, disse o superintendente do DAE, Marcos Morelli.

