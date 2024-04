Um homem que aparentemente bebeu

além da conta foi atropelado pelo trem em Nova Odessa na noite deste sábado. Ele foi atendido pelos Bombeiros e levado para o hospital. O caso foi atendido por volta das 19:45 e o trem não chegou a parar.

16º GB – 3º SGB – EB NOVA ODESSA

Ocorrência: atropelamento em linha férrea

Data: 20/04/2024

Horário: 19:45

Local: Rodovia Astrônomo Gean Nicolini, Nova Odessa/SP

Viaturas: 1 viatura do corpo de bombeiros

ABS16304

Bombeiros: 2 militares (Cabo Macauba e Cabo França)

Ambulância municipal

(Fabrício / Israel)

Vítimas: 1 vítima (masculino, 58 anos aproximadamente )

Histórico: o Corpo de Bombeiros foi acionado em apoio a ambulância do município de Nova Odessa, para uma vítima em local de difícil acesso, após ter sido atropelado pela locomotiva.

Ao chegar no local, a vítima estava alcoolizada, estava deambulando próximo a linha férrea momento em que foi atingida pela locomotiva, vindo a cair na lateral dos trilhos.

A vítima estava agitada, com escoriações no membro superior e TCE na região frontal, os sinais vitais estavam estáveis e não apresentava nenhum sinal de fratura, sendo imobilizada e socorrida ao Hospital Municipal de Nova Odessa.

