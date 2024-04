A 2ª Rota Cervejeira de Americana levou um público rotativo

de cerca de 8 mil pessoas ao CCL (Centro de Cultura e Lazer) neste sábado (20). A festa continua neste domingo (21), das 11h às 22h, com dez cervejarias de Americana e região, música ao vivo, praça de alimentação e Espaço Kids para as crianças. A entrada é solidária, com doação de 1 kg de arroz para o Fundo Social de Solidariedade.

O prefeito Chico Sardelli prestigiou o primeiro dia do evento ao lado do vice-prefeito Odir Demarchi e da secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.

“Estamos muito felizes com o sucesso dessa festa, que se repete depois da primeira edição no ano passado. Vemos as famílias, os casais, gente de todas as idades se divertindo no CCL. E vemos também nossa economia girando e o turismo se aquecendo. Neste domingo tem mais e convidamos toda a população para prestigiar a 2ª Rota Cervejeira”, disse o prefeito Chico.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

“Americana tem muito a comemorar com mais esse evento realizado em nossa cidade. Eu e o prefeito Chico estamos muito satisfeitos com o que vimos aqui hoje. Uma festa linda e que levou muita alegria aos cidadãos da nossa cidade e região”, destacou o vice Odir.

Ao longo deste sábado, o público acompanhou os shows de Samara Bueno e Banda, Pangarés Selvagens e The Elephant.

“Já esperávamos repetir o sucesso de 2023, e foi o que se concretizou, com 8 mil pessoas presentes neste sábado. Esperamos todos no CCL no segundo dia de festa, neste domingo. Vamos completar a segunda edição da Rota Cervejeira com chave de ouro”, comemorou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Neste domingo, o palco do CCL recebe Geraldo Barba Blues – One Man Band, Banda GTC e Artéria ROCK. O DJ Viny Blanco também comanda a festa na abertura, intervalos e encerramento.

As cervejarias presentes à edição deste ano são: Kalango Cervejaria (Americana), Cervejaria Marés (Americana), Cervejaria Seven Hands (Americana), HopBeer (Americana), IB Cervejaria (Campinas), Cervejaria Blacaman (Campinas), Tábuas Cervejaria (Campinas), Grifo Beer (Valinhos), Cervejaria Landel (Campinas) e Cervejaria St. Kitts (Campinas).

A praça de alimentação traz dez foodtrucks: Buenos Burguer, Pastel Poco Loco, Viva Espetos (sanduíches e espetos), Padaria Dona Vitória (sanduíche de pernil e costela), Hoop Beer (porco no rolete), Cervejaria Marés (lanches de carnes defumadas), Churros Pasconita, Fernando Crepe Suíço, Cadê Meu Shake (milk shake) e Brasa Burguer.

A organização da praça de alimentação e do Espaço Kids é da Bokme! Produções, empresa credenciada pela Prefeitura por meio de processo licitatório.

A 2ª Rota Cervejeira é realizada em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC), com apoio do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) e Região Turística Bem Viver.

Rota Solidária

A 2ª Rota Cervejeira de Americana está arrecadando arroz para o Fundo Social de Solidariedade. O público pode contribuir com a doação de 1 kg do alimento na entrada do evento. O volume arrecadado vai compor as cestas distribuídas para famílias em situação de vulnerabilidade no município.

O CCL está localizado na Avenida Brasil, nº 1.293.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP