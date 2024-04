Separação e muito estresse em cima de Davi do BBB

Estresse e separação à vista?

Na noite de sexta (19/4), o jornalista Luiz Bacci, do “Cidade Alerta”, afirmou que o campeão do “Big Brother Brasil 24”, Davi Brito, terminou o seu relacionamento com a comerciante Mani Reggo e já teria contratado uma equipe de advogados para dividir o seu prêmio com a companheira e desvincular sua imagem da ex. O boato levou Davi a gravar um vídeo nervoso, que aumentou ainda mais as dúvidas dos fãs.

A notícia bomba

“Davi e Mani Reggo não estão mais juntos, uma notícia triste para quem torcia pelo casal. Tive informações por meio de fontes de extrema confiança de que a conversa entre Davi e Mani aconteceu no hotel, no Rio de Janeiro”, revelou o jornalista da Record TV.

Segundo as fontes de Bacci, a conversa entre Davi e Mani Reggo teria sido bastante tensa, em meio a desavenças com a mãe e a irmã do ex-motorista de aplicativo, além da sua decisão de se tornar influenciadora digital, sem saber se Davi concordaria com a exposição.

Ainda segundo Bacci, Davi teria pressa para se divorciar de Mani Rêgo, pois estará fechando diversos contratos com a Globo e agências de publicidades nos próximos dias, correndo o risco de ter os valores contabilizados em uma possível divisão de bens com a comprovação da união estável.

A revolta de Davi

Depois disso, Davi apareceu revoltado em live transmitida em seu perfil oficial no Instagram. O campeão do “BBB 24″ foi às redes sociais pedir para que parem de falar sobre sua vida.

“Eu, Davi, fui muito vítima disso! Mas eu estou vivo e de pé, forte! Eu consegui chegar no topo, mas eu lutei muito! Eu não vou admitir que essas pessoas fiquem falando de mim no Instagram 24 horas por dia. Vai procurar outro assunto, tá bom? uma boa noite a todos vocês”, disparou o ex-brother.

