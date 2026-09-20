O Corinthians vai sendo derrotado pelo Fluminense na tarde deste domingo em Itaquera. Depois de ser eliminado na Libertadores, o Timão precisa lutar para fugir da zona de rebaixamento no Brasileirão.

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O gol da partida foi marcado pelo veterando Hulk, que precisa mostrar serviço no Flu.

O Corinthians vai ficando com 32 pontos e uma série grande de partidas sem vitórias ou com sequência de derrotas. São seis placares negativos direto e agora no bolo de times com risco de entrar no Z4.

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