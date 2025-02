Corinthians sofre, mas avança na Libertadores (3-2)

O Corinthians sofreu, mas conseguiu avançar na Libertadores. O Timão bateu o UCV (Venezuela) por 3 a 2 com gol salvador no final da partida. Agora o Timão ainda vai ‘remar’ até chegar a fase de grupos. O adversário ainda vai ser definido.

Logo aos 3 minutos Yuri Alberto abrir o placar. Ele recebeu cruzamento dentro da pequena área e tocou para o gol do time venezuelano.

Juan Cuesta empatou o jogo aos 5’. Quase no lance seguinte. Jogo 1 a 1.

Matheus Bidu voltou a deixar o Timão na frente aos 39’. Ele recebeu de Depay e bateu na saída do goleiro. Hugo Souza fez 2 defesas importantes no gol corintiano ainda no 1o tempo.

Mas ainda antes do final da 1a etapa Martinez empatou aproveitando cobrança de escanteio e falha de Hugo Souza.

O gol da salvação veio nos minutos finais. Aos 45′, Yuri Alberto roubou a bola na zaga, carregou. A jogada deu uma parada, mas na sequência o cruzamento foi pra área e o atacante chutou de perna esquerda para trazer a vaga para o Timão.

Corinthians volta a jogar no sábado

Contra o Mirassol pelas quartas-de-final do Paulistão.