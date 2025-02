O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara d’Oeste segue com a troca dos hidrômetros com mais de cinco anos de uso e sem nenhum custo para o munícipe. A ação atende uma das diretrizes estabelecidas no Plano Diretor de Combate às Perdas de Água do Município.

São mais de 52 mil hidrômetros que serão substituídos em ação que teve início em janeiro de 2024, tendo as empresas contratadas por meio de licitação, Cogesan e Acqua, além das equipes próprias da autarquia, atuando nesse serviço. Até o momento foram trocados 26 mil hidrômetros. Investimento é na ordem de R$ 5 milhões, em recursos próprios do DAE e do Fehidro – Fundo Estadual de Recursos Hídricos.

Os hidrômetros com mais de cinco anos apresentam desgaste natural no mecanismo pelo tempo de uso, fenômeno que prejudica a precisão da leitura do consumo e dificulta a identificação de um possível vazamento interno que possa ocorrer no imóvel, prejudicando assim uma ação rápida no reparo.

DAE- novos aparelhos atendem as normas do Inmetro.

As equipes, tanto das duas empresas e do DAE, são orientadas a se apresentarem uniformizadas e com crachá de identificação na ocasião da troca do aparelho do imóvel. Na dúvida, o morador pode ligar para o DAE: 0800-770-3459 e 3459-5910.

