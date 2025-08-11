O Corinthians foi a Caxias do Sul e perdeu por 2 a 1 para o Juventude na noite desta segunda-feira. O time gaúcho segue na zona de rebaixamento apesar da vitória e o Timão estaciona nos 22 pontos. Somente uma vitória nos últimos 1o jogos do Brasileirão.

A partida valeu pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro.

O paraguaio Romero foi expulso quando a partida já estava 2-0. No final da partida, Matheuzinho fez um belo gol em cobrança de falta, sem chances para o goleiro.

Corinthians agora encara o Bahia

Fora dos torneios intercontinentais, o alvinegro paulista agora encara o Bahia no próximo sábado em São Paulo.

