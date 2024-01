Corinthians e Cruzeiro vão decidir esta quinta a 54.ª edição

da Copinha- Copa São Paulo de Futebol Júnior. Maior vencedor do torneio, o Timão busca conquistar a taça pela 11.ª vez. O time mineiro vai tentar o seu segundo título – foi campeão em 2007.

O Corinthians se garantiu na final com a vitória por 3 a 0 sobre o Novorizontino, na NeoQuímica Arena, com um show da jovem promessa Arthur Souza, autor de todos os gols. O alvinegro paulista abriu o placar aos 19 minutos com um golaço de Arthur Sousa, de letra, após bela jogada de Kayke, que passou por três e cruzou para o artilheiro.

O segundo gol corintiano saiu quando Vitor Meer lançou Arthur Sousa, que dominou no peito e bateu de virada, aos 12 da etapa final. Aos 27, ele fez o terceiro, escorando passe de Bidon.

O Cruzeiro passou à decisão ao vencer o Flamengo por 2 a 1, na Arena Barueri.

Os gols foram marcados no segundo tempo. O zagueiro Bruno Alves, de cabeça, fez o primeiro do time mineiro. Welinton empatou, mas Gui Meira, cobrando pênalti, colocou o Cruzeiro na final de quinta-feira.

O pênalti foi marcado com auxílio do VAR, que estreou na Copinha na semifinal. O árbitro não viu que Iago, do Flamengo, atingiu o cruzeirense Pedrão com o cotovelo num lance na área, mas, alertado pelo árbitro de vídeo, ele constatou a penalidade.

