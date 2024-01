Vídeo. China testa rodovia com laser antisono

China testa rodovia com laser antisono

Vídeo mostra iniciativa da China em tentar usar feixes de laser afim de evitar que o sono pegue os motoristas mais cansados. O laser antisono já começou a ser testado.

São Paulo não para – e o trânsito também não

O slogan do Governo de São Paulo, “São Paulo são todos”, não foi estabelecido à toa. Já nas primeiras semanas do ano, entre paulistas e turistas, é possível observar um aumento no número de veículos em circulação nas rodovias do Estado – que reúne quase um país, um pequeno mundo em seu território, dada a sua extensão e principalmente o volume e a diversidade de pessoas e de movimento que abriga. A frota de veículos, acompanhando esse ritmo paulista frenético, também não para de crescer: no último ano, foram 12% mais veículos zero quilômetro emplacados no Estado: (951.572 em 2023, contra 849.458 em 2022).

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) trabalha para a conscientização progressiva dos condutores e passageiros. Uma das principais responsabilidades da autarquia é a conscientização e a educação por um trânsito mais seguro, com o objetivo de coordenar a convivência pacífica no trânsito e preservar vidas.A proposta é a de ênfase constante no respeito às leis de trânsito, uma das principais e mais efetivas atitudes para evitar situações adversas no trânsito. Desde a segunda quinzena de dezembro, está em circulação campanha educativa com o mote “Nas férias, todo mundo só quer relaxar. Até ela…”, que adota o bom humor para conscientizar os condutores e passageiros e recomenda principalmente a manutenção da tranquilidade pelos motoristas, por ser comprovadamente um dos principais itens de segurança para se evitar situações adversas no trânsito.

De acordo com os dados do Infosiga SP, sistema do Governo do Estado gerenciado pelo programa Respeito à Vida e coordenado pelo Detran-SP, o Estado de São Paulo registrou queda de 4,2% no número total de óbitos no trânsito, no acumulado de janeiro a novembro de 2023. A redução no número de mortes envolvendo automóveis é de 7% nesse período. Os óbitos de pedestres também indicam queda de 6,1% nos onze meses de 2023. Já os óbitos de motociclistas tiveram leve alta de 1,4% no mesmo período. E sinistros com vítimas não fatais aumentaram 8,5% entre janeiro e novembro de 2023.

Além do respeito às leis de trânsito, é importante dar atenção também à mecânica e aos itens de segurança do veículo. A manutenção preventiva traz economia, evita imprevistos e sinistros. Enquanto a corretiva costuma ser mais cara, pois nada mais é do que um reparo de emergência – e, neste caso, o condutor, em geral, tem de solicitar a execução do serviço sem tempo prévio de pesquisar os orçamentos para a manutenção.

10 Dicas para pegar a estrada com segurança e observar as regras de trânsito

Complementando a campanha educativa, o Detran-SP lista dez dicas e orientações importantes para que todos curtam os últimos dias de recesso ou mesmo retornem desse período de descanso de uma maneira tranquila e sem esquecer da segurança viária. É bom lembrar que, antes de sair de casa, é essencial conferir a validade da CNH, bem como toda a documentação do veículo, além de se certificar de que o IPVA e o seguro obrigatório estejam em dia.

Confira as dicas:

1 – Bebida e direção não combinam

O álcool reduz os reflexos e a capacidade de reação do motorista, podendo gerar sinistros. Dirigir exige máxima atenção. Portanto, é sempre fundamental lembrar que a mistura de bebida e direção não combinam.

Tanto dirigir sob efeito de álcool – quando o teste do etilômetro aponta o índice de até 0,33 mg de álcool por litro de ar expelido – quanto recusar-se a soprar o bafômetro são consideradas infrações gravíssimas, segundo os artigos 165 e 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em ambos os casos, o valor da multa é de R$ 2.934,70 e o condutor responde a processo de suspensão da carteira de habilitação. Se houver reincidência no período de 12 meses, a pena é aplicada em dobro, ou seja, R$ 5.869,40, além da cassação da CNH.

Nos casos de embriaguez ao volante, que ocorrem quando o motorista apresenta índice a partir de 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido no teste do etilômetro, há configuração de crime de trânsito: se condenado, o motorista, além da multa e suspensão da CNH, cumpre de seis meses a três anos de prisão, conforme prevê a Lei Seca, também conhecida como “tolerância zero”.

2 – Segurança na estrada

O veículo só pode transportar até a capacidade máxima de passageiros permitida pelo manual. Todos os ocupantes devem usar o cinto de segurança ou, em caso de crianças, o sistema de retenção equivalente.

3 – Atenção aos limites de velocidade

As estradas trazem diferentes limites de velocidade segundo o seu traçado viário. É extremamente importante que os condutores de veículos estejam atentos à sinalização das pistas. Além disso, dirigir acima do limite máximo permitido pode aumentar o risco de envolvimento em sinistros, por vezes graves, e gerar multas. Mantenha uma distância segura do veículo da frente para evitar colisões. Não se esqueça que dirigir em rodovia é diferente do que dirigir em cidade. Uma distração pode ser fatal.

4 – Descanso é essencial!

O descanso antes da viagem é fundamental para que o motorista faça uma viagem tranquila e segura, principalmente em trechos de longa distância. Uma noite de sono bem dormida faz com que o motorista esteja atento durante todo o trajeto.

5 – Documentos em dia e celular carregado

O motorista deve portar habilitação dentro da validade ou, no máximo, vencida há 30 dias. Já o veículo precisa estar com o licenciamento em dia; a falta dele é uma infração gravíssima, que pode acarretar uma série de problemas para o proprietário, como apreensão do veículo, multa de R$ 293,47 e sete pontos na carteira. Ambos os documentos estão disponíveis de forma digital; portanto, não se esqueça de deixar o celular devidamente carregado, caso seja abordado em alguma fiscalização. Porém, não faça uso do aparelho enquanto dirige.

6 – Celular longe do volante

Só é possível usar o telefone celular quando o veículo estiver estacionado e o motor desligado. Ele pode ser utilizado na função GPS, desde que o aparelho seja fixado no para-brisa ou no painel dianteiro. Quando estiver ao volante, não faça selfie, foto ou vídeo da paisagem. Segundos de distração são suficientes para o envolvimento em uma ocorrêncai de trânsito. Na estrada, isso pode ser fatal.

7 – Cinto e cadeirinha sempre!

O cinto de segurança é item indispensável para o motorista e para todos os passageiros. O condutor ou passageiros não devem retirá-lo nem mesmo em casos de engarrafamento ou quando o sinal estiver vermelho. Crianças com idade inferior a 10 anos ou que não tenham 1,45m de altura deverão, obrigatoriamente, ser transportadas no banco traseiro, utilizando o cinto de segurança e equipamento de retenção apropriado.

8 – Capacete sim, viseira também, revisão idem

Motociclistas costumam reclamar do capacete na época do verão, porém, temperaturas mais elevadas não devem ser motivo para andar sem o equipamento ou com a viseira levantada, pois o item protege a visão contra pedras e insetos, por exemplo, que podem atingir o olho do motociclista. As mesmas regras valem para os passageiros das motos. Vale lembrar que crianças menores de dez anos ou que não tenham condições de se cuidar não podem trafegar nas garupas das motos. Além disso, faça a revisão da sua moto antes de viajar, conferindo pneus, óleo, freios, lanternas e faróis.

9 – Chinelo só fora do veículo

O clima de férias é um convite para dar um descanso aos pés dos tênis e sapatos do dia a dia, mas, ao dirigir durante uma viagem, nada de usar calçados que não se firme aos pés ou que comprometam a utilização dos pedais, como chinelos, sandálias e tamancos – e podem render multas no caso de fiscalizações. Nessa situação, o melhor é dirigir descalço.

10 – Chuva

Em caso de chuva na hora de pegar estrada, a velocidade deve ser reduzida, os faróis deverão permanecer acesos e a distância de segurança entre os veículos precisará aumentar.

Conscientização constante

A tendência de redução nos óbitos no trânsito no Estado de São Paulo, em paralelo ao aumento constante dos sinistros não fatais, confirma a importância das ações e campanhas frequentes de conscientização da necessidade de respeito às leis de trânsito, com vistas à preservação da vida. Toda vida importa; nenhuma morte no trânsito é aceitável. Além desta última, em veiculação desde dezembro, a atual gestão do Detran-SP tem feito diversas campanhas para alertar todos os tipos de públicos a aumentarem os cuidados nas ruas.

Em fevereiro, o Governo de São Paulo apresentou uma ação para o Carnaval, com o mote “Palavras mentem. Números, não”, para o slogan “Neste Carnaval, não dê desculpas. Se beber, nem pense em dirigir”. Já na Semana Santa, em abril, o respeito aos limites de velocidade e manutenção prévia dos veículos foram as principais tônicas da campanha “Escute quem você ama, viaje com segurança”.

Em maio, o foco da campanha sobre o Maio Amarelo foi “No trânsito, respeite a sua vida e a dos outros”, com o intuito de promover a reflexão diante de relatos reais de quem teve sua trajetória impactada por sinistros de trânsito. Em julho, circulou a campanha educativa “No trânsito, dê férias para a morte” para o período de descanso escolar. As peças usaram o humor para ressaltar que só a partir de cuidados e respeito às leis de trânsito pelos motoristas é que a “morte” pode tirar férias.

Durante a 68ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, em agosto, o Detran-SP promoveu a campanha “Alô, galera de cowboy. Alô, galera de peão: quem gosta de rodeio não mistura álcool e direção”, com o intuito de indicar o “motorista da rodada”, evitando sinistros de trânsito causados pelo consumo de álcool.

Também em agosto, a autarquia lançou a campanha Detran Festival: é show respeitar a vida no trânsito”, durante o festival musical The Town, com objetivo de insistir na recomendação de direção segura e alertar sobre a escolha de alternativas de transporte público seguras, como o metrô e o trem, quando se faz a ingestão de bebidas alcoólicas. Para a Semana Nacional de Trânsito, em setembro, o mote da campanha foi “A vida está sempre em trânsito. No trânsito, escolha a vida”, com a proposta de conscientização da população de que, em momentos diferentes, todos podem assumir papéis diversos no trânsito, de motoristas, condutores, passageiros ou pedestres. Então, a lei é priorizar o respeito à vida.

O Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1 virou tema da nova campanha publicitária de prevenção da autarquia em novembro. Desta vez, a mensagem foi baseada no uso da velocidade somente em locais apropriados e com a devida segurança, a partir do mote “Acelerar nas pistas é esporte. Nas ruas nem pensar”.

Em 19 de novembro, Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito, o Detran-SP, em parceria com a Iniciativa Bloomberg para Segurança Viária Global, lançou campanha educativa para conscientização popular enfatizando que nenhuma morte no trânsito é aceitável. O filme apresentou a história de Fábio Cordeiro da Silva, de 46 anos de idade, supervisor administrativo, filho de Audenilce, uma vítima fatal de sinistro, compartilhando sua indignação diante da tragédia – que não é apenas pessoal, se repete diariamente em outros lares brasileiros, mundiais.

