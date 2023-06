Corinthians fez história na Neo Química Arena pela CopaBR!

Na noite desta quarta-feira (31/5), o Timão voltou a entrar em campo pela Copa do Brasil 2023, em partida válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2023. Diante do Atlético-MG, o Coringão aproveitou o apoio da Fiel e venceu nos 90 minutos por 2 a 0. O resultado levou a decisão para as penalidades e o Time do Povo também venceu por 3 a 1. Os gols alvinegros na partida foram marcados por Matheus Bidu e Róger Guedes.

Após ser superado pelo clube mineiro fora de casa na partida de ida, o Coringão precisava reverter a desvantagem de dois gols para seguir na Copa do Brasil, e conseguiu igualar tudo após o placar do jogo em Itaquera. Nos pênaltis, Cássio brilhou e também deu Timão! Agora, o Corinthians chega às quartas de final da competição e aguarda a definição do adversário que será em novo sorteio realizado pela CBF.

Escalação

O técnico Vanderlei Luxemburgo iniciou o confronto com a seguinte escalação: Cássio, Fagner, Murillo, Gil, Bruno Méndez, Matheus Bidu, Fausto Vera, Maycon, Renato Augusto, Róger Guedes e Yuri Alberto. Entraram durante a partida Adson, Fábio Santos e Caetano. Ainda estavam no banco de reservas: Carlos Miguel, Rafael Ramos, Romero, Giuliano, Pedro, Roni, Matheus Araújo, Wesley e Felipe Augusto.

Bola em jogo!

O Timão iniciou o confronto no embalo da Fiel nas arquibancadas e foi em busca de oportunidades para abrir o placar.

A primeira boa chegada do Timão no campo ofensivo foi aos nove minutos. Yuri Alberto aproveitou passe errado do adversário no meio do campo, puxou contra-ataque e tocou para Róger Guedes. O atacante buscou Fausto Vera, que tentou devolver para o camisa 10 na grande área, mas a bola foi forte demais.

Aos 17 minutos, com Róger Guedes, por pouco não saiu o gol do Alvinegro em bola aérea. Fausto Vera abriu pela direita, com Fagner. O camisa 23 cruzou na área e Guedes finalizou, no entanto, a bola subiu um pouco a mais e foi por cima do travessão.

Aos 20 minutos, quem quase marcou foi Fagner. Gil mandou um lindo lançamento do campo de defesa para o lateral-direito, que dominou já na área e finalizou firme, buscando o canto direito do goleiro e a bola passou raspando a trave.

Aos 33 minutos, saiu o primeiro gol do Timão na partida! E veio com Matheus Bidu! O Alvinegro aproveitou o erro da defesa do Atlético-MG com Yuri Alberto, que tentou a finalização, mas o goleiro defendeu. No rebote, Renato Augusto cruzou na medida para Bidu, de peito, completar para o fundo do gol! 1 a 0 Corinthians em Itaquera.

Aos 35 minutos, a trave impediu o segundo gol alvinegro. Em cobrança de escanteio, Yuri Alberto subiu mais que a zaga adversária e, de cabeça, mandou uma bomba, que explodiu no travessão.

Após cinco minutos de acréscimos, o árbitro finalizou o primeiro tempo com vantagem corinthiana na partida.

Segundo tempo

A etapa complementar iniciou sem alterações no Timão.

Logo aos sete minutos, a trave, por mais duas vezes, impediu o segundo gol do Coringão. Após cobrança de escanteio na área, Yuri Alberto, de cabeça, mandou a bola no pé da trave direita do goleiro. No rebote, Fausto Vera acertou uma pancada no travessão. A bola quicou fora e a defesa adversária afastou.

Aos 16 minutos, o Yuri Alberto quase marcou mais uma vez. Dessa vez, o centroavante recebeu um lindo lançamento de Renato Augusto dentro da área, girou o corpo e tocou na saída do goleiro, mas a bola foi para fora.

Aos 19 minutos, Róger Guedes, com um golaço, igualou tudo no confronto! Matheus Bidu cobrou lateral rápido para o camisa 10, que limpou a jogada pela esquerda contra três rivais, e levou para a linha de fundo. Em seguida, evitou a saída, driblou o goleiro e mandou um toque na medida para balançar a rede! 2 a 0 Corinthians na Neo Química Arena.

Aos 26 minutos, Luxemburgo realizou a primeira alteração na equipe. Saiu Renato Augusto para a entrada de Adson.

Aos 35 minutos, Fausto Vera, de cabeça, quase marcou o terceiro. Maycon cruzou na área e o volante chegou inteiro para cabecear, mandou em direção ao gol, mas o goleiro fez a defesa.

Logo em seguida, a segunda alteração no Corinthians. Saiu Matheus Bidu para a entrada de Fábio Santos. Antes do fim da partida, a última alteração na equipe do Coringão: saiu Murillo para a entrada de Caetano.

Após cinco minutos de acréscimos, o árbitro apitou pela última vez com bola rolando. Decisão nos pênaltis em Itaquera.

Pênaltis

Pelo Corinthians, os autores dos gols nas penalidades foram: Fábio Santos, Fausto Vera e Maycon.

Cássio defendeu uma cobrança e outras duas o Atlético-MG desperdiçou, mandando na trave e para fora.

Com o placar de 3 a 1, o Timão está nas quartas de final da Copa do Brasil 2023!

Próximo jogo

O Corinthians volta a entrar em campo no próximo sábado (3/6), pelo Brasileirão 2023. O adversário será o América-MG, no estádio Independência, em Minas Gerais, às 18h30 (horário de Brasília).

