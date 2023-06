O mês de maio acabou com 2 ações contra o tráfico

por parte da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste. Os casos foram registrados na região do Nova Conquista e no Conjunto Roberto Romano. Ninguém foi preso na ação do Romano (os homens responsáveis fugiram quando viram as viaturas) e um homem foi detido na primeira ação, ainda na parte da manhã.

Mas drogas como cocaína, crack e maconha foram apreendidos nas ações. Também foi apreendido dinheiro.

Abaixo os registros oficiais GCM Santa Bárbara enviados para a imprensa.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara D’Oeste-SP

.

.EQUIPE 01

OCORRÊNCIA : TRÁFICO DE DROGAS

🚨VTR 20

.🚨GCM URBANO

.🚨GCM BUENO

.🚨GCM CESAR

APOIO OCORRÊNCIA:



CANIL

GCM GESIEL

GCM EDIMAR

.📍DATA: 31 de Maio de 2023

.📍HORA: 08:50

.📍LOCAL: R. THIAGO AZEVEDO DOS SANTOS,69

OCORRÊNCIA:

Esta equipe de patrulheiros, encontrava-se em patrulhamento preventivo pelo bairro Santa fé, quando avistou P.C.D.C no local citado, local este conhecido por intenso comércio de vendas de entorpecentes, quando deparou-se com P.C.D.C. ao lado de um relógio medidor de energia, ato contínuo ao vizualizar a viatura tentou esconder uma sacola plástica no interior do relógio. Em abordagem ao mesmo, foi encontrado em seu bolso 01 porção de maconha, 01 pino eppendorf contendo cocaína, $98 reais em espécie em dinheiro e um cartão de crédito. Em diálogo P.C.D.C nos informou informações desconexas e contraditória, nao assumindo a propriedade. No relógio medidor de energia da residência por número 63 foi encontrado 07 porções de maconha em saco plástico ziplock, 24 porções de maconha em papel alumínio, 13 porções de craque, 28 pinos eppendorf contendo cocaína. Em varredura pelo local, foi localizado na residência n° 100 sob o telhado, 17 porções em papel alumínio de maconha, 13 porções de craque, 01 porção ziplock de maconha. Com base na lei 11343/2006 de drogas, foi dado voz de prisão em flagrante a PC.D.C.pelo crime de Tráfico de drogas, algemado conforme decreto 8858/16 para garantir a sua integridade física própria e terceiros, conduzido até o 2° distrito policial do município, onde o delegado de plantão deliberou por apreensão dos entorpecentes e a parte ficou detido á disposição da justiça.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL

Santa Bárbara d’Oeste-SP

.APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Reis

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Washington

.📍DATA: 31 de maio

.📍HORA: 21:35hs

.📍LOCAL: Rua Ignácia P. de Campos, bloco 125, Conjunto H. Roberto Romano.

🛑 VTR Apoio 01

🚨 Inspetor Sandrin

🚨 GCM Ferreira

🚨 GCM Edmilson

🚨 GCM Sernajoto

🛑 Apreensão de drogas

. Síntese:

Esta equipe de Apoio Tático em patrulhamento preventivo pelo referido bairro, conhecido local de intenso tráfico de drogas, foi visualizado um indivíduo trajando roupas escuras, este que ao avistar a presença da equipe saiu em desabalada carreira adentrando o conjunto de apartamentos, não sendo possível abordá-lo, porém realizada uma varredura no trajeto que o indivíduo percorreu foi logrado êxito em localizar um pochete caída ao solo contendo em seu interior 40 pipetas de cocaína, 86 pedras de crack e 134 porções de maconha. Toda droga apresentada ao plantão policial onde foi apreendida.

