Corpo de homem encontrado em lagoa no Pq dos Ipês

O corpo de um homem foi encontrado na lagoa do Parque dos Ipês

em Santa Bárbara d’Oeste na tarde desta segunda-feira. A pessoa estava morta a vários dias e o corpo já estava em estado de decomposição. O caso foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Abaixo descrição feita pelo CB

Local: Av. Corifeu de Azevedo Marques s/n- Dentro do Parque do Ipês

Viaturas: 2 Viaturas: ABS16302, UR16310

Bombeiros: 5 militares

Encarregado no local da ocorrência: Subten PM Geraldo

Vítimas: 1

Histórico: O Corpo de Bombeiros foi acionado para ocorrência de encontro de cadáver no interior do Parque dos Ipês, no local foi encontrado um corpo flutuando as margens da lagoa do parque, onde foi retirado e constatado óbito devido ja estar em estado de decomposição.

Ficou responsável pela preservação do local a Guarda Municipal.

