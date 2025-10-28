Manter o corpo em movimento promove mais qualidade de vida, mobilidade e socialização para o público da terceira idade

A busca por qualidade de vida na terceira idade está em alta. Segundo o IBGE, no Brasil são mais de 30 milhões de pessoas com 60 anos ou mais, e esse número deve dobrar até 2050.

Nos últimos anos, o envelhecimento da população vem acompanhado de um novo perfil de idoso. “Esse público está mais ativo, preocupado com bem-estar e disposto a investir em atividades físicas para manter a mobilidade e a independência”, observa o professor Yuri de Souza Monteiro, da Bodytech Lago Norte.

Os idosos estão descobrindo que se manter em movimento é o caminho para preservar a autonomia, o equilíbrio e a disposição. Na Bodytech, o Programa Care, desenvolvido especialmente para idosos, oferece treinos adaptados, acompanhamento individualizado e orientação de profissionais qualificados. O objetivo é garantir que cada aluno possa se exercitar com segurança, respeitando suas limitações, ritmo e metas pessoais.

“Com a chegada do verão, atividades como hidroginástica, natação e musculação se tornam ideais para cuidar da saúde e driblar o calor e ainda obter os benefícios de uma prática esportiva”, observa Yuri.

Além de considerar a faixa etária, um dado é alarmante e pode comprometer a qualidade de vida de uma pessoa idosa: 1 em cada 4 sofre quedas todos os anos, de acordo com o Ministério da Saúde. A prática regular de exercícios é uma das maneiras mais eficazes de reduzir esse risco. A atividade física na terceira idade fortalece músculos e articulações, mantém o equilíbrio e a mobilidade, melhora a circulação, a saúde mental e o convívio social.

O professor Yuri alerta que um outro fator que mais afeta a autonomia com o passar dos anos é a sarcopenia. Ela é caracterizada pela perda progressiva de massa muscular, força e desempenho físico relacionada ao envelhecimento. É uma condição comum em idosos e pode impactar significativamente a qualidade de vida e a independência.

Nesse contexto, a musculação adaptada se torna uma grande aliada, pois estimula a síntese de proteínas musculares e promove o crescimento das fibras (hipertrofia), ajudando a reverter a perda muscular típica da idade.



“Trabalhamos para que o exercício seja uma ferramenta de autonomia. Não se trata apenas de força ou estética, mas de manter o corpo funcional, evitar quedas, melhorar o humor e a qualidade do sono, ou seja, viver com mais saúde”, explica o professor Yuri de Souza Monteiro, da Bodytech Lago Norte. “Cada treino é adaptado às condições do aluno, para que ele possa se movimentar com segurança e prazer, mantendo a frequência das práticas”.

Exercícios indicados para idosos e pessoas com mobilidade reduzida

O professor Yuri de Souza Monteiro, da Bodytech Lago Norte, afirma que há uma combinação de técnicas seguras e exercícios adaptados para cada necessidade. As modalidades mais indicadas incluem:

Hidroginástica e natação para idosos: reduzem o impacto nas articulações, fortalecem o corpo e ajudam a manter o condicionamento físico mesmo nos dias mais quentes;

Musculação adaptada: melhora a força muscular, a postura e o equilíbrio, prevenindo quedas e perda de massa magra;

Exercícios de mobilidade e equilíbrio: ampliam a coordenação motora e a estabilidade, fundamentais para o dia a dia;

Alongamentos e treinos funcionais leves: estimulam flexibilidade, circulação e relaxamento muscular.

Sempre com acompanhamento de profissionais especializados, além das aulas coletivas, é possível realizar treinos individuais e reavaliações periódicas, fundamentais para evitar lesões e garantir progresso constante.

“A orientação correta faz toda a diferença. Muitos idosos acreditam que não podem mais fazer musculação, mas com acompanhamento adequado é justamente o contrário: o treino resistido é essencial para manter a força e prevenir limitações. Estes treinos incluem exercícios que fortalecem os músculos ao se opor a uma resistência, como pesos, faixas elásticas ou o próprio corpo”, complementa o professor Yuri de Souza Monteiro, da Bodytech Lago Norte.

Os benefícios do movimento vão muito além do corpo. A prática regular promove socialização, melhora da autoestima e bem-estar emocional. “O ambiente acolhedor e a troca entre os alunos são fundamentais. Muitos vêm buscar saúde e acabam encontrando amigos e novas motivações”, destaca o professor.

O Programa Care está disponível nas unidades da Bodytech de Brasília – entre elas, Asa Norte, Asa Sul, Lago Norte, Lago Sul e Sudoeste – e também acolhe pessoas com deficiência motora ou sensibilidades diversas que necessitam de acompanhamento personalizado. Para mais informações, acesse: www.bodytech.com.br



