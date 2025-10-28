Um homem acusado de causar tumultos na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Mollon, em Santa Bárbara d’Oeste morreu depois de tomar um tiro de borracha na tarde desta terça-feira (28).

O caso teria começado após reclamações de funcionários da UBS. Segundo informações da Prefeitura, o paciente de 50 anos foi atingido por um disparo de bala de borracha efetuado por um Guarda Civil Municipal durante uma tentativa de contenção.

O homem, que é morador de Hortolândia, havia procurado atendimento médico relatando mal-estar. Após receber medicação, teria passado a demonstrar comportamento agressivo e descontrolado.

Ele teria atacado com um soco contra a namorada e tentando chutar uma enfermeira.

O homem também chegou a usar uma mesa e um capacete para ameaçar outras pessoas que estavam no local, provocando pânico entre pacientes e funcionários. Ele acabou sendo contido por pessoas que estavam na recepção.

Depois que a Guarda Civil foi acionada para controlar a situação, ele deixou a unidade e foi para a casa da namorada, que fica em frente à UBS.

Quando os guardas tentaram realizar a abordagem, ele teria partido em direção a um dos agentes, que reagiu utilizando uma arma não letal, alegando legítima defesa.

O homem foi socorrido pelos próprios GMs

e levado ao Pronto-Socorro “Dr. Afonso Ramos”, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil, que investigará a ocorrência. Em nota, a Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste lamentou o ocorrido e informou que um procedimento administrativo será aberto para apuração interna.

