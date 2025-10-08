A Terry Fox Run 2025, corrida beneficente realizada pela primeira vez na região pela Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana, acaba de anunciar o Crema Supermercados como seu mais novo patrocinador oficial. A parceria inclui ações especiais nas unidades da rede, aproximando ainda mais a comunidade da causa solidária que inspira o evento.

Marcada para o dia 25 de outubro, no Centro Social Urbano de Santa Bárbara d’Oeste, o evento promete mobilizar atletas, famílias e toda a comunidade em uma grande celebração de esperança, solidariedade e superação.

“Estamos muito felizes em apoiar a Terry Fox Run 2025 e caminhar ao lado da Maple Bear nesta iniciativa tão nobre. Acreditamos que parcerias como essa fortalecem a comunidade e contribuem para causas que realmente fazem a diferença. Estar presente na corrida é muito mais do que patrocinar um evento esportivo: é participar de um movimento de solidariedade, esperança e superação”, afirma Higor Melo, coordenador de Marketing do Crema.

“Essa parceria reforça a importância da união entre empresas e comunidade em torno de causas nobres e estamos muito felizes em anunciar o Crema como nosso patrocinador. A corrida já está chegando e cada kit adquirido é um passo a mais na luta contra o câncer”, destaca Carol Maximiano, diretora da Maple Bear.

Um movimento global de solidariedade

Mais do que uma corrida, a Terry Fox Run é um movimento internacional que nasceu inspirado na história de Terry Fox, jovem canadense que, mesmo após perder uma perna para o câncer, percorreu milhares de quilômetros em uma maratona de coragem e propósito. Hoje, o evento é realizado em mais de 30 países, com recursos destinados a pesquisas e ações de combate ao câncer.

A primeira edição organizada pela Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana contará com prova adulta de 5km e também com corrida infantil de 2 a 12 anos. Além dos kits individuais, há combos promocionais para pais e filhos ou grupos de amigos

Os kits já estão disponíveis para compra e incluem camiseta oficial, medalha, número de peito e brindes exclusivos. Toda a renda arrecadada será revertida para o Hospital de Amor, referência no tratamento e acolhimento de pacientes com câncer no Brasil.

As inscrições seguem abertas até o dia 13 de outubro pelo site https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/

📌 SERVIÇO corrida



Terry Fox Run 2025 – edição Maple Bear Santa Bárbara d’Oeste/Americana

Data: 25 de outubro de 2025

Local: Centro Social Urbano – Santa Bárbara d’Oeste

Categorias:

👟 Corrida Infantil (2 a 12 anos)

🏃 Corrida Adulto – 5 km

Inscrições: https://inscricoes.corridaeaventura.com.br/

