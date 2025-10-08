Inscrições para creches vão de 15 a 24 de outubro em Santa Bárbara

A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Educação, informa que o período de inscrições para vagas em creches municipais, destinadas ao ano letivo de 2026, será entre os dias 15 e 24 de outubro

Leia Mais notícias da cidade e região

A oportunidade é destinada a crianças que ainda não frequentam as unidades da Rede Municipal de Educação Infantil. Quem se inscreveu no mês de agosto já tem vaga garantida.

Para efetuar a inscrição, os pais ou responsáveis devem comparecer presencialmente à unidade escolar mais próxima da residência da família, no horário de funcionamento da escola. É necessário apresentar os seguintes documentos: certidão de nascimento da criança, RG e CPF dos pais ou responsáveis e comprovante de endereço atualizado em nome do responsável legal.

A secretária de Educação Tânia Mara destacou que o processo é parte do trabalho de organização da rede municipal para garantir o atendimento às famílias.

“A Secretaria planeja cuidadosamente a oferta de vagas em creches, de acordo com a demanda de cada região da cidade, sempre respeitando os critérios legais e a capacidade de atendimento das unidades escolares. Nosso objetivo é assegurar que as crianças tenham acesso à Educação Infantil de qualidade, com acolhimento e estrutura adequada”, afirmou.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP